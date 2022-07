Zdroj: Shuttestock

Zkrátit cestu z ložnice do koupelny na minimum je jen jednou, nikoliv jedinou výhodou propojení těchto místností. Kdy se ještě vyplatí uvažovat o koupelně v pokoji, kde spíte? A kdy na tohle řešení raději zapomenout?

Není pravda, že si koupelnu v ložnici můžete dopřát jen v novostavbě, jde to i v rámci rekonstrukce staršího bytu v paneláku. Podstatné je, aby v cestě za splněním tohoto snu nestála technická nebo finanční omezení. A také, abyste se na tomto řešení shodli s partnerem.

Tři řešení

Někdo touží po vaně nebo sprchovém koutu přímo v ložnici, ale častěji se volí oddělení ložnice od koupelny prosklenou stěnou nebo částečnou příčkou s prosklením. Třetí varianta předpokládá vsadit koupelnu do ložnice tak, že příčky vymezí vlastní prostor a celoskleněné dveře zajistí přirozené světlo.

Na propojení těchto dvou místností je nejlepší, že do koupelny dostanete přirozené světlo a ještě máte výhled ven, třeba rovnou do zahrady. Dalším bonusem je pohodlí a maximální soukromí.

Komu se to hodí

V menších bytech se spojení koupelny s ložnicí jeví výhodně pro single domácnost nebo pár, ve větších v případě, že koupelna není jen jedna. „V domě máme tři koupelny, jednu pro nás, druhou pro tři děti a třetí malou pro návštěvy. Jak děti odrůstají a často u nich přespávají jejich kamarádi, nemůžeme si s manželem tohle řešení vynachválit, máme své soukromí,“ svěřuje se čtenářka Radka.

S rozumem v hrsti

Pokud ložnici nesdílíte sami, je třeba se na tomto propojení shodnout. Kdo má špatné spaní, toho by zvuk tekoucí vody mohl rušit a vám zase při vykonávání hygieny může vadit, že je do koupelny vidět. Nemusí. Například skleněnou příčku oddělující sprcháč od zbytku prostoru lze částečně opatřit mozaikou tak, aby světlo mohlo dovnitř. U volně stojící vany pomůže sprchová zástěna nebo paraván. Nebo se koupelna může vestavět do navazující větší niky. Aby nebylo vidět tam, kam nechcete, pomůžou také žaluzie.

Problematické body

Co není dobrý nápad z pohledu hygieny a intimity, když jde o jeden otevřený prostor, který používají dva lidé? Umístit zde toaletu. Je-li vedle ložnice ještě průchozí šatna, může WC navazovat na ni. Na závadu naopak nemusí být v případě, je-li koupelna oddělená skleněnou nebo částečně zděnou stěnou s prosklením.

Za velkou výhodu lze považovat fakt, že díky oknu či oknům v ložnici se dá koupelna lépe odvětrávat. K řešení ale ještě zbývá teplota, dobrý spánek podporuje nižší teplota, naopak pohodu při hygieně zajistí vyšší. Tady nezbývá než volit kompromis.

Sladění vybavení

Vybrat jednu nábytkovou řadu, a tak sladit vybavení je dnes snadné. Navíc materiály, které se používají do koupelny, jsou odolné proti vlhkosti i proměnlivým teplotám. Na podlaze může a nemusí být jen dlažba, použít lze například vinyl, laminát nebo třeba dřevo, s patřičnou úpravou.

