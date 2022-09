Zdroj: Primalex

Kdo má malou koupelnu, chtěl by větší, ale ani majitel prostorné koupelny nemusí být vždycky spokojený. Až budete malovat nebo měnit dlažbu, zkuste to udělat trochu jinak a uvidíte ten rozdíl.

Optické triky dokážou s koupelnami doslova kouzlit. Zmenšuji, zvětšují, zeštíhlují i nafukují, co jen chcete. Vyzkoušejte to sami, vymalovat dnes zvládne pomalu každý a moc to nestojí. A až budete měnit dlažbu, znovu si klikněte na tento článek.

Začněte u stropu

Aby koupelna působila prostornějším dojmem, strop má být vymalovaný na bílo nebo světlejším odstínem než stěny, ovšem musí jít o dobře patrný rozdíl (bílý strop a jemně béžová na stěnách moc nefungují). Podpořit dojem větší výšky se dá ještě tím, že hned pod bílý/světlý strop přidáte na stěny pruh široký asi 10 až 15 centimetrů, stejné barvy a po celém obvodu místnosti.

Platí i opak: když strop a pás těsně pod ním, na stěnách, vymalujete tmavší barvou než zdi, výška místnosti se pocitově sníží.

Působení barev

Alespoň na oko lze koupelnu prodloužit použitím studené barvy na dvou protilehlých stěnách, docílíte efektu jejich oddálení. Naopak přiblížit dvě protilehlé stěny, jež jsou od sebe příliš daleko (dlouhý, úzký prostor) pomůže jejich výmalba tmavší barvou, než jsou ostatní stěny, strop i podlaha (tmavší odstín místnost opticky zkracuje).

Prostor bude vypadat ještě větší, když nábytek či sanitu sladíte s výmalbou. Což je rovněž důvod, proč hodně lidí stále dává přednost neutrální bílé. Aby pak koupelna nepůsobila příliš sterilně, snadno ji „rozbijete“ přidáním jedné kontrastní barvy, třeba na skříňce, rámu zrcadla, koberečku...

Příliš vysoký strop lze pohledově snížit, když ho vymalujete tmavší barvou než stěny, a ještě ji několik centimetrů protáhnete směrem dolů Autor: Dulux

Zvětšujeme podlahu

Když dlažbu položíte diagonálně, podlaha se zdá větší. A kdyby se vám do toho nechtělo kvůli náročnější pokládce, pak si vyberte vzor, který bude úhlopříčky aspoň připomínat. V obou případech jde o jednoduchý trik s bonusem, současně opticky vyrovnáváte mírně křivé stěny.

Stačí vhodný vzor dlažby, který připomíná úhlopříčky, a podlaha se bude rázem zdát větší Autor: Los Kachlos

Na co pozor? Mírně křivé stěny a nedokonalosti na nich si vysloveně říkají o matné barvy. Co se leskne, to víc poutá pozornost. V tomto případě hodně pomůže i strukturovaná dekorativní stěrka, v jejíž ploše nedokonalosti zaniknou.

Mat je trendy a v případě mírně křivých stěn či jiných nedokonalostí také perfektní volbou Autor: Balakryl

Prodlužujte, rozšiřujte

Chcete, aby koupelna ztloustla? Použijte vodorovné pruhy. Svislé zase místnost prodlouží do výšky. A když říkáme pruhy, neznamená to, že ji musíte obléknout do námořnických vzorů. Mnohdy postačí několik širokých pásů, a někdy i jeden, ve spojení s kontrastní výmalbou či obkladem.

U dlažby se zase vyplatí prodloužit ji v jednom širším pruhu až na stěnu.

Proč dát přednost tmavší podlaze

Bude-li podlaha, ať už z dlažby či jiné krytiny, o něco tmavší než stěny, zase získáte dojem větší koupelny. Efekt se násobí, pokud zvolíte jednobarevnou podlahu. A rovněž se předpokládá, že strop vymalujete v hodně světlé barvě.

A pokud zůstanete u jednobarevné dlažby, v případě menších koupelen se vyplatí obložit i spodní pruh stěn u podlahy ve výšce asi 10 cm (samozřejmě ve stejné barvě). Místnost se vizuálně zvětší. Podobně fungují rovněž soklové lišty, které jsou nejen estetické, ale i praktické z mnoha dalších důvodů.

