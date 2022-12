Zdroj: Shutterstock

Řeči o tom, jak si zařídit bezpečnou koupelnu, většinou pouštíme jedním uchem tam a druhým uchem ven do doby, dokud se nám něco nepřihodí. Což platí také pro kluzké plochy. Přitom myslet na prevenci vás vždycky vyjde na míň peněz i starostí.

A tohle víte?

Jakmile nacákáte vodu na podlahu, hned stírejte, to je základ. S vysušováním krytiny pomůže i podlahové topení. Většímu bezpečí nahrává rovněž větší podíl spárovaných ploch, díky nimž dochází k lepšímu odvodu přebytečné vody z povrchu dlažby. I když zrovna tomuto opatření nejdou trendy preferující velkoformáty naproti.

Jak se vyznat v protiskluzné dlažbě

Zvažte použití protiskluzné keramické dlažby, tato vlastnost stejně jako celá řada dalších se uvádí na etiketě obalu. Pro chůzi v obuvi se protiskluznost vyjadřuje stupnicí R, do koupelny se doporučuje R10. Ale málokdo chodí v koupelně v lodičkách nebo teniskách, proto se zajímejte i o protiskluznost pro bosou nohu. Označuje se písmeny A, B nebo C, kdy C má nejvyšší hodnotu. Do sprchových koutů se doporučuje B nebo C. K protiskluznosti přispívají speciální reliéfy a glazury.

Pomůžou také předložky

Koupelnové předložky by měly být automaticky vybavené protiskluzovou rubovou stranou, opět tento údaj hledejte na etiketě výrobku. Slibuje, že předložka nebude po podlaze poletovat, ale udrží se na místě.

Rovněž se prodávají malé protiskluzové dílce na polymerové bázi, které se nelepí oboustranně, ale jen na kobereček, navíc se dají použít opakovaně.

Koupelnová předložka s gumovou protiskluzovou vrstvou Autor: Mujkoberec.cz

Vybírejte z mnoha pásek

Další pásky zase lze využít přímo na podlahu, do vany či do sprchového koutu. Prodávají se rovněž průhledné, aby nedošlo k narušení estetiky koupelny. Anebo mají podobu různých tvarů, což je vhodné pro rodiny s dětmi. Jde sice o drobnost, ale i ta přispívá k většímu bezpečí v místech, kde o úrazy není nouze.

Protiskluzivá lepicí páska Wenko AntiSlip Autor: Bonami.cz

Chcete-li mít větší jistotu, vybírejte pásky určené do profesionálních provozů, například pro gastro nebo sportovní zařízení.

Zdroj: RAKO, heureka.cz