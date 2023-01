Zdroj: Shutterstock

Když vyměníte staré koupelnové doplňky za nové, rázem tento prostor prokoukne. A navíc si v koupelně uděláte pořádek. Ale jak na to, když vážně nemůžete vrtat?

V některých koupelnách opravdu nejde vrtat jen tak. Možná se bojíte, že poničíte obkládačky nebo narušíte elektroinstalaci. Případně máte pronajatý byt a ani tyhle malé změny majitel nepovolí. Nevadí, připevnit háčky, police a další koupelnové vybavení jde snadno i bez vrtání.

Přilepte je

Spousta koupelnových doplňků se prodává se samolepicí plochou, některé jsou jí rovnou vybavené, u jiných se aplikuje zvlášť. Pak z ní strhnete ochranný kryt a třeba držák na elektrické zubní kartáčky, poličku nebo závěs na toaletní papír přitisknete na obkládačky nebo skříňku.

Udrží i zrcadlo

Šikovné jsou oboustranné montážní pásky, do koupelny vybírejte ty, jež odolají vlhkosti. Nezdá se to, ale dokážou unést víc než jen dvě tři kila, zvládnou třeba i sedmikilové zrcadlo a některé ještě větší zátěž. Tento údaj byste měli najít v popisu produktu. Další možnost nabízí montážní lepidlo určené do vlhkého prostředí.

Zavěste je

Máte sprchový kout, v němž se povaluje mýdlo, šampon, kondicionér...? Pak na horní rám sprchových dveří zavěste k tomu určené police. Všímejte si hlavně průměru háků, aby rám sprchových dveří nebyl silnější.

Stejně jednoduše koupíte háčky například na držáky na ručníky nebo na koupelnový otopný žebřík. Ostatně je to lepší, než kdybyste mokré ručníky pravidelně sušili na topení, což se kvůli potenciální korozi povrchu topení nedoporučuje.

Bez vzduchu

Další skupina koupelnových doplňků se aplikuje díky upevňovacímu prvku a odsátému vzduchu. Vakuo systém využívá například pootočení takzvaného zámku nebo vzduch odsaje pumpička. Montáž i demontáž zvládne opravdu každý člověk, také v tomto případě je velice solidní výběr ohledně zatížení.

Co platí obecně

Při aplikaci koupelnových doplňků bez vrtání se řiďte návodem. Ať už jde o čištění a odmaštění ploch, doporučený materiál, na který lze doplněk připevnit, nebo zmiňované zatížení. A není pravda, že vždycky musí jít o hladký povrch. Někdy lze aplikovat háčky, police a další doplňky i na mírně nerovný povrch, v některých případech zase pomůže vyrovnávací podložka.

