Zdroj: Shutterstock

Podomácku si můžete vyrobit mýdlo z mýdlové hmoty, kterou už koupíte a jen vylepšíte. Anebo si mýdlovou hmotu nejprve sami vyrobíte. Pro citlivou pleť je vhodnější druhý postup, ostatně zkuste si to sami.

A příště si třeba vyrobíte hand made domácí pastu ze 4 surovin:

Jak vybírat základní složku

Na výrobu mýdlové hmoty potřebujete oleje (tuky), destilovanou vodu, hydroxid sodný a esenciální oleje podle své volby, případně i sušené rostliny. Často se míchá více různých olejů, aby se dosáhlo kýženého výsledku. U každého oleje se posuzuje více parametrů, proto je zásadní míchat směs z takových olejů, aby byl výsledek co nejlepší. Například kokosový či palmový olej perfektně čistí. Avokádový už o něco méně, ale zase slibuje dokonalé mýdlové bubliny. A z pohledu zdravého efektu patří mezi vynikající olej slunečnicový, řepkový, jojobový, arašídový, ricinový či třeba kukuřičný. Ale vlastností olejů se posuzuje více.

Až budete pokročilí

Pokud vás výroba domácího mýdla chytne, možná budete chtít zkusit vlastní recept. V tom vám pomůže mýdlová kalkulačka, tady ji najdete i s podrobným vysvětlením, jak ji co nejlépe používat.

Co budete potřebovat

Suroviny asi na 5 kusů mýdla: 225 g kokosového oleje, 175 g olivového oleje, 100 g palmového oleje, 190 ml heřmánkového odvaru (místo destilované vody), 75 g hydroxidu sodného, po 3,5 ml měsíčkového a meruňkového oleje (další výživa), případně i esenciální olej kvůli vůni (například růže, heřmánek, a pokud nemáte suchou pleť, pak i levandule atd.)

Pomůcky: ochranné brýle, gumové rukavice, ochranný plášť, nádoby na oleje a na hydroxid sodný, mixér, kuchyňská váha, teploměr, forma na mýdlo, případně pečicí papír

Receptů na domácí mýdlo existuje celá řada Autor: Shutterstock

Jak na to krok za krokem

Nasaďte si ochranné brýle, vezměte gumové rukavice, oblékněte ochranný plášť. Připravte si nádobu, kterou pak už nebudete užívat k ničemu jinému, a v ní odvažte hydroxid sodný. Může to být i plastový kelímek od smetany, který pak vyhodíte. Zvlášť odměřte odvar z heřmánku (případně použijte destilovanou vodu), nalijte do nerezové nádoby. Hydroxid sodný opatrně vmíchejte do odvaru (vody). Zkušení vědí, začátečníkům raději ještě jednou připomeneme, že hydroxid sodný se dává do vody (ne naopak). Zamíchejte a přitom stůjte bokem, zadržte dech, abyste nedýchali výpary, na nádobu nesahejte (prvotní teplota roztoku je velmi vysoká). Mějte puštěnou digestoř, větrejte. A než se hydroxid úplně rozpustí, jděte na pár minut do jiné místnosti.

Po návratu kontrolujte teplotu, a až bude mít optimálně kolem 30 °C, pak tuto vodní směs nalijte do olejové směsi, jež má mít obdobnou teplotu. Čili během chladnutí vodní směsi nechte rozpustit kokosový olej v nerezové nádobě a pak ho smíchejte s olivovým a palmovým olejem. Směs rozmixujte tak, aby vznikla průměrně hustá hmota (zhruba jako krupicová kaše).

Nyní přidejte měsíčkový a meruňkový olej, případně i osvědčený esenciální olejíček. Promíchejte a teplou směs nalijte do forem (pokud nejsou silikonové, vyložte je pečicím papírem). Až druhý den obří mýdlo nebo několik menších mýdel vyklopte z forem, to velké nakrájejte na menší kusy. A nechte „zrát“ na roštu 3 až 4 týdny. Během této doby se hydroxid sodný úplně ztratí, odpaří se.

Zdroj: Thesprucecrafts.com