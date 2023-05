Zdroj: Los Kachlos

Sháníte nové obklady a dlažby do koupelny, ale pořád se nedokážete rozhodnout? Snadná pomoc. Objevili jsme čtyři dekory, které stoprocentně nebudete muset za pár let měnit. Tyhle se totiž nikdy neomrzí.

Trendy v obkladech a dlažbách představují bezvadnou inspiraci, ale ne každý si z nich nakonec dokáže vybrat. Pokud i vy raději sázíte na jistotu, spíše řešte vhodnou barevnost a velikost keramiky. Protože o nadčasových dekorech budete mít za pár minut jasno.

Rada pro začátek

Velkou roli hraje použití matu, nebo lesku. Zatímco lesk je přitažlivější, mat představuje stálici. A pro nerozhodné je tu i řešení hodné chytré horákyně. Jmenuje se lappato. Pokud jste správně odpověděli na otázky v našem koupelnovém kvízu, tak víte, že jde o techniku nepravidelného odleštění povrchu, prostě mat a lesk v jednom.

Jako dřevo

Nejoblíbenější přírodní materiál, dřevo, se také nejčastěji napodobuje. Bavíme se o dřevodekorech, které frčí už spoustu let, a mění se pouze to, že jsou čím dál věrohodnější. Navíc keramická dlažba si také nejlépe rozumí s podlahovým topením, takže se nemusíte bát, že by vám snad byla zima.

Luxus i standard

Stejně jako dřevo ani kámen nikdy nebude out. Chcete-li vytvořit dojem luxusu, spolehněte se na nápodobu mramoru. Možná vás překvapí, v kolika barevných variantách se už prodává. Ovšem pokud byste raději něco méně nápadného, zkuste travertin. Nebo imitaci „bez názvu“, tedy takovou, kdy kámen v dekoru tušíte, ale nedá se přesně zaškatulkovat.

Nepotřebují vodu

Další stálici představují rostlinné motivy a také inspirace přírodou dobře známou, ale i džunglí. U nich se jen mění velikost. Dříve byly k mání hlavně drobné květiny a listy, v posledních letech se však dekory výrazně zvětšují. A to dost výrazně. Umně napodobují třeba i tapety jen s tím rozdílem, že ty keramické budete mít opravdu napořád.

Nadčasové teraco

Tento dekor vás stoprocentně přežije. Ostatně reálné teraco se s oblibou používalo už během první republiky. V nemilost u nás upadlo, když jsme se s ním potkávali všude a hlavně v téměř unifikovaném šedém provedení. Ale to už je pryč. Moderní keramická dlažba si z něj vzala inspiraci, kterou přetváří po svém. Je nápaditější a barevnější, mění se také velikost „kamenné drtě“. O oblibě dlaždic typu teraco svědčí i fakt, že se nabízí nejen ve standardních formátech, ale také třeba v hexagonech nebo jako imitace mozaiky.

Zdroj: schoener-wohnen.de