Zdroj: MB keramika

Tmavé barvy zmenšují (pohlcují) a světlé zvětšují (odráží světlo), to je známá věc. Určitě víte i to, že čím větší použijete rozměry obkladů a dlažeb, tím bude méně spár, což koupelnu pocitově zvětší. Ale to jsou příliš obecná doporučení, my vám nabízíme konkrétní triky, jak můžete jednu z nejpoužívanějších místností nafouknout i bez bourání.

Další doslova mraky inspirace najdete ve videu:

Protahujte, kam je třeba

Do jednobarevné nebo velmi decentně vzorované dlažby a obkladu (například imitace betonu) vložte širší pruh dlažby výraznějšího dekoru (o šířce například půl metru až metr). A tento pruh protáhněte z podlahy na část stěny. Výsledkem bude optické prodloužení koupelny, které se s oblibou používá i v podkrovních bytech. Podobně fungují dekorativní pásy na stěnách, kolmo či vodorovně, opět v kombinaci s jednobarevnými obkládačkami. Zde jen šířka pruhů (ne jednoho) bývá menší.

Pokládejte úhlopříčně

Způsob kladení dlažby má na výsledný efekt velký vliv. V menších prostorách se vyplatí diagonální pokládka, tedy úhlopříčně. Osvědčený trik ošálí zrak, koupelna vypadá větší. Právě v tomto případě lze využít i menší formáty a pokládku ve tvaru rybí kosti (stromečku), na vazbu, oblíbený je i chevron (francouzský vzor), bavit bude také holandský vzor.

Vzor dlaždic série Paris značky Del Conca vytváří diagonálu i při rovnoběžné pokládce Autor: Siko

Musíte mít vzor?

Chcete-li pocitově zvětšit koupelnu, s dekorem keramiky si více vyhrajte. Drobnější vzor bude dobře vypadat i celoplošně na podlaze, ale kdybyste ho použili na všechny stěny, ztratíte se v něm. Zničíte jeho dekorativní efekt, protože čeho je hodně, to naše oči nepovažují za výjimečnost. Mnohem lepší je ozdobit obkládačkami se vzorem jen část stěny a přidat dlaždice jedné barvy, která vychází z dekoru (příliš velký kontrast zase zmenšuje prostor).

Ztmavujte shora dolů

Chcete použít více barev a nejen světlé? Jde to. Ale koupelnu ztmavujte postupně a postupujte od stropu k podlaze. Například horní část stěn bílá či béžová, dolní část ve zvolené barvě, podlaha nejtmavší. Kdybyste to udělali opačně, vytvoříte dojem stísněnosti. A budete mít pocit, že na vás shora něco padá.

Zónujte, ale s mírou

Tohle je opravdu skvělý trik: když obkládačkami oddělíte jednotlivé funkce koupelny, prostor se nezdá být tak malý, jaký ve skutečnosti je. Vtip zónování je v připoutání pozornosti. Zatímco jednobarevná koupelna nemá čím zaujmout, odlišný obklad ve sprchovém koutu, nebo za vanou, případně za umyvadlem vytváří dojem dalšího prostoru v té samé místnosti. Pozor: Zónování v malém prostoru výrazně odlišnou barvou či dekorem bude nejlépe fungovat, když ho použijete jednou. A tip navíc: Pokud máte vanu co nejdále v koupelně, umístěnou u kratší stěny, a chcete ji odlišit od zbytku prostoru, klidně použijte i tmavší vzor obkladu. Dodá místnosti hloubku.

Kombinujte nejen rozměry

Velké formáty nemusíte mít všude. V různých částech koupelny použijte odlišné velikosti, jimiž vždy něco zvýrazníte. Například na podlahu dejte největší, do sprchového koutu menší, do výklenků zapojte cihličky či mozaiku. Kombinace formátů je naprosto bezproblémová v případě, když sázíte na jednu barvu, doplňkový formát může mít i méně nápadný dekor.

Dále se vyplatí spojení matu a lesku, protože lesk násobí odraz světla i prostor. A zejména u bílé a světlých barev, pokud v koupelně převažuje jedna, maximálně dvě, k hladkým obkládačkám přidejte i ty se strukturou (3D povrch).

Zdroj: homesandgardens.com