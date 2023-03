Zdroj: Shutterstock

Moderní topení v koupelně se často dává ke stěně, ale proč to neudělat i jinak. Některé topné žebříky umožňují dvojí instalaci: jak rovnoběžně se stěnou, tak kolmo k ní. Právě ve druhém případě dokážou opticky rozdělit prostor. Fungují tedy jako dva v jednom: kromě vytápění si pořídíte zajímavý designový prvek.

Ale těch je celá řada, chcete se inspirovat?

Praktické hned dvakrát

Oddělit vanu od umyvadla, nebo umyvadlo od toalety či sprchového koutu, aniž byste zabírali další centimetry v koupelně příčkou, dokáže právě topení. Je to praktické, mnohé topné žebříky kromě samotné funkce vytápění ještě "podrží" ručníky, abyste je měli hned po ruce (díky háčkům nebo přehozením přes jednotlivá žebra). „Radiátory jsou specificky připojeny na topný okruh a kotveny do zdi. Co se týče provedení, jde prakticky o standardní radiátor, jako je ten, který se umisťuje klasicky na zeď,“ popisuje Ing. Miroslav Váša, vedoucí prodeje designových radiátorů Zehnder.

Jde to u všech?

Na rovinu, nejde. Podle odborníka na tento způsob kotvení musí mít radiátory vhodný profil svislých trubek, ideálně hranatý. U kulatých či zaoblených trubek by se fixace do stěnových konzol prováděla hůře. Ale i to je u některých výrobků možné pomocí takzvané vidlice.

Vpravo vidíte detail vidlice Autor: Zehnder

Jaké je další plus kolmé montáže? U topení zavěšeného do prostoru není třeba navařovat montážní prvky jako v případě otopného žebříku instalovaného u zdi.

Připomeňme si zdroje tepla

Koupelnové radiátory se připojují buď na teplovodní soustavu, nebo se vyrábí v provedení na elektřinu, pak stačí zasunout kabel se zástrčkou do elektrické zásuvky. A některé topné žebříky jsou kombinované, nabízí obě možnosti: v hlavní topné sezoně radiátor využívá teplovodní soustavu a mimo ni vestavěnou elektrickou topnou tyč, která uvnitř radiátoru ohřívá topné médium na bázi oleje.

Z podlahy i ze zdi

Výběr zdroje tepla je důležitý i kvůli způsobu připojení na topný okruh. Běžné je připojení z podlahy, ale jde to také ze zdi. „Podle toho musí být vyvedeny rozvody vody. Standardně se však u provedení do prostoru uvažuje připojení z podlahy. V takovém případě lze využít jak teplovodního, tak elektrického nebo i kombinovaného provozu,“ říká Miroslav Váša. A pokud chcete připojení ze zdi, i to lze, nicméně v případě kombinovaného topení je realizace složitější z důvodu náročnějšího umístění elektrické topné tyče.

Náš tip: praktická vychytávka

Pokud je topení umístěné směrem do prostoru a nedá se vyloučit, že byste o něj mohli častěji zavadit, vyplatí se přidat maličkost – podpěru. Miroslav Váša vysvětluje, že pak se místo klasické zátky (k zaslepení nevyužitých vstupů a výstupů radiátoru) používá speciální s malým vnitřním závitem, do kterého se podpěra našroubuje. Ale informujte se předem, ne každé koupelnové topení lze opatřit podpěrou. Přitom tohle opatření má velký smysl, jelikož větší „drcnutí“ může časem narušit připojení radiátoru k topnému systému a vést k nechtěnému úniku topného média.

Zdroj: Zehnder