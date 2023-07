Zdroj: Shutterstock

Vaše koupelna volá po rekonstrukci, na kterou teď nemáte peníze? Jděte na to od lesa a změňte jen něco, i zdánlivý detail dokáže velké divy. Nabízíme vám několik tipů, které ušetří vaši peněženku a zajistí ohromující výsledek. Každý do 1000 Kč.

Rychle a levně proměnit koupelnu třeba na chalupě není těžké. Někdy stačí nová barva, jindy polička a ne jedna. Velkou proměnu slibuje nový vanový nebo sprchový závěs, místo nových dlaždiček zkuste třeba samolepky. Také upcyklujte, co se dá, třeba ze zavařovaček snadno vykouzlíte okouzlující stojánky nejen na zubní kartáčky.

Až budete mít o něco víc peněz, pusťte se do větší renovace, ale pořád půjde o finančně dostupnou proměnu:

Od podlahy

Když není na novou podlahu, staré dlaždičky přelepte vinylovými samolepkami. Není to složité, ani zdlouhavé, a vaše koupelna výrazně prokoukne. Nebo samolepky použijte na obkládačky. A šikovné řešení nabízí rovněž nálepky aplikované na skleněnou zástěnu tak, abyste si při sprchování zachovali soukromí.

Místo zástěny

Máte u vany nebo ve sprchovém koutu starý závěs? Tak ho co nejdříve vyměňte, tohle je jedna z nejméně nákladných položek. Nebo se mrkněte na e-bazary, určitě si vyberete. Závěs si rovněž můžete sami vyrobit ze zbytků vodoodpudivé látky.

Nový vanový či sprchový závěs může fungovat také jako obraz Autor: Shutterstock

Nová ze starého

Když už budete sjíždět e-bazary, určitě natrefíte na další poklady, třeba na starší stolek nebo školní lavici. Upcyklace je snadná: vyřízněte patřičný otvor na umyvadlo, nábytku dopřejte nový nátěr a máte podumyvadlovou skříňku jako vymalovanou.

A co zrcadlo?

Zejména do venkovsky laděných koupelen bude pasovat jako ulité zrcadlo s okenicemi. Při troše pátrání objevíte i verzi do tisícovky nebo mrkněte do naší fotogalerie. V některých případech lze dekorativní okenice rovněž zavírat. Ale když na to přijde, šikovné ruce si podobné zrcadlo dokážou vyrobit samy.

Kam s drobnostmi

Ani vana na nožkách nezůstane ochuzená o závěsnou poličku, kterou přidáte na rám pro závěs, snadno a rychle bez vrtání. A kdo ještě nemá samotnou poličku na vanu, ten by si ji měl honem pořídit. Poslouží i obyčejná police, kterou přemalujete nebo přestříkáte barvou ve spreji.

Barvy ve spreji jsou na drobné renovace praktické. Ze zavařovačky může vzniknout nádoba na cokoliv, někdo do ní dá kartáčky a další nezbytnosti, jiný vyrobí třeba vázu Autor: Primalex

Pokračujeme s úklidem

Barvu ve spreji perfektně využijete také na staré zavařovačky, z nichž raz dva vyrobíte elegantní stojánky na zubní kartáčky, pastu, hřebeny… Chcete-li vytvořit patinový efekt, pak barvu zdrsněte brusnou houbičkou. A komu se na půdě chalupy povalují staré, méně bytelné štafle, může je proměnit v koupelnový žebřík na ručníky.

Se štětkou v ruce

Na závěr připomínáme nejčastější koupelnovou změnu za pár kaček – novou výmalbu. Pokud by vám tisícovka nestačila, jděte na to ve stylu Járy Cimrmana, udělejte jen něco. Změňte barvu jedné či dvou stěn. Případně oživte jednobarevnou stěnu hravým či střízlivějším dekorem. Mnohdy stačí málo, třeba pár pruhů, a vaše koupelna získá úplně jiný náboj.

