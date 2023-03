Zdroj: Shutterstock

Když některá běžná část vybavení chybí, vadí to. Ne tak v případě bezrámových sprchových zástěn. Díky absenci rámu bude vaše koupelna působit větším dojmem, lépe si poradí se světlem a ještě získá na přitažlivosti. Navíc tohle řešení si může dovolit každý interiérový styl.

Aby bylo bezpečné, sklo se kalí. A pak je opravdu mechanicky super odolné, podívejte se:

Vejde se všude

Skleněná plocha může, ale nemusí být jedna. Záleží na vás, co chcete a jaké podmínky vaše koupelna nabízí. Dvě boční zdi lze doplnit jednou nebo dvěma sprchovými zástěnami (tak, aby se dalo pohodlně vstoupit), dvě zdi a k nim dvě zástěny se hodí i do atypicky tvarovaných sprchových koutů, třeba ve tvaru pětiúhelníku. Stejně tak se dá přidat naproti jedné stěně pouze jedna plocha a sprchový prostor ponechat průchozí z obou stran. Variant je více. Sklo se pak liší rozměry a vyrobit ho lze na míru tak velké, jak potřebujete.

Čistý design

Velkou výhodou je právě nepřítomnost rámu a spojovacích prvků, které jsou nutné u rámové zástěny nebo sprchových dveří. Tady není nic navíc. Sklo se připevňuje do zdi pomocí vzpěr, kotvit ho lze rovněž do stropu. Ani v tomto případě nemusíte mít sprchovou vaničku, pokud nechcete (když do podlahy zabudujete profily, nikdo nepozná, že je v nich sklo zasunuté). Právě použití bezrámové sprchové zástěny přispívá k čistotě designu, který si můžou dopřát také malé koupelny.

Je super bezpečné

U bezrámových sprchových koutů se používá bezpečnostní kalené sklo s vysokou mechanickou a tepelnou odolností. Slibuje několikanásobně větší odolnost vůči rozbití, prakticky je téměř nerozbitné. Snad jen kdybyste se nedopatřením „trefili“ do jeho rohu, může se rozbít. Ale ani pak se z pohledu bezpečnosti nic nestane, promění se v drobné neostré kusy. Obecně se tloušťka skla pohybuje od 4 do 12 mm, zlatý střed představuje zástěna o tloušťce 8 mm.

Více světla a prostoru

Skrz sklo krásně proniká světlo, přirozené i umělé, čímž dochází k optickému zvětšování prostoru. Tento efekt podporuje rovněž minimum kotvicích prvků. Koupelna pak působí vzdušněji bez ohledu na svou reálnou velikost. Další opravdu velkou výhodou je skutečnost, že bezrámové sprchové zástěny se hodí snad ke všem interiérovým stylům. Přestože jsou moderní, budou slušet třeba i vintage koupelně.

Méně práce pro hospodyňky

Jednolitá hladká plocha se snáze čistí a obecně platí, že sklo si dobře poradí s vlhkem a vodou. Navíc se využívají moderní úpravy skla, například anticalc proti tvorbě vodního kamene. Není věčná, ale stačí, když pravidelně například 4x ročně tuto ochrannou vrstvu obnovíte (četnost obnovy záleží na tvrdosti vody) k tomu určeným běžně dostupným přípravkem. Dále se hodí používat také přípravek využívající nanotechnologii, podporuje vodoodpuzující a samočistící vlastnosti skla.

A bonus navíc? Čiré sklo je krásné samo o sobě, ale můžete si vybrat také různé úpravy, například satinato (matné), pískované, gravírované, probarvené a kdyby na to přišlo, tak i s dekorem podle svého gusta. Například s vlastní siluetou.

