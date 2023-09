Zdroj: Shutterstock

Zrcadla jsou kouzelníci, dokážou vytvořit iluzi i toho, co neexistuje. Tedy většího prostoru. Byla by škoda tento efekt „zabít“ nedostatečnými rozměry zrcadla (a nemusí být jen jedno) a jeho špatným umístěním.

Malé koupelny jsou věčné téma, ale i ty můžou vypadat dobře:

1. chyba: Malá velikost

Malý prostor rovná se malé zrcadlo? To je první základní chyba. Pokud dáte do koupelny jako dlaň malé zrcadlo, podpoříte tím efekt zmenšení. Ten ještě znásobíte, půjde-li o zrcadlo ve výrazném rámu. Místnost bude působit více uzavřená a také špatně nasvícená (bez ohledu na skutečnost). Do malých a tmavých prostor se hodí zrcadla větší i velká a ideálně bez rámů nebo s velmi subtilním rámem, tvarově čistým a barevně neutrálním.

Co vám naopak pomůže

Dvě zrcadla zavěšená na protilehlých stěnách, ostatně tento trik s oblibou využíval i slavný architekt Adolf Loos. A v mnohem větších prostorách, než jsou koupelny v dnešní standardní bytové zástavbě. Dobře funguje také instalace zrcadel do rohů koupelny, které si říkají o rozjasnění. Pokud není na tohle řešení místo, zavěste zrcadlo proti hlavnímu zdroji umělého osvětlení.

Velké zrcadlo s LED osvětlením je značka ideál. Ale pozor na to, co se v něm odráží Autor: Shutterstock

2. chyba: Co se v něm odráží

Centrální zrcadlo v koupelně většinou umísťujeme nad umyvadlo, je to praktické pro běžnou hygienu. Jakmile ale naproti umyvadlu máte například pračku a na ní poházené drobnosti, nad pračkou ještě pár polic s nedostatečně srovnanou kosmetikou, ručníky nebo úklidovými prostředky, v zrcadle se všechno znásobí. I drobný nepořádek vypadá v zrcadle větší. Pozor si dejte také na odraz protilehlé stěny, která je téměř prázdná, ovšem tmavě vymalovaná či obložená tmavými dlaždičkami. V tomto případě může být na závadu velmi pestrý dekor obkladu.

Co ještě odráží světlo

Odrazit světlo, ať už jedním směrem, nebo rozptýleně, dokážou mnohé materiály a povrchové úpravy, které se lesknou. Kromě zrcadlových a skleněných ploch jde například o nerez ocel. Ovšem lesknout se může také lamino, fólie, akrylát nebo lakovaný povrch.

Zkuste raději tohle

Zrcadlo na stěně proti koupelnovým dveřím spolehlivě zvětšuje; dojem větší místnosti získáte hned, jakmile do koupelny vstoupíte. Aby ho nic nenarušilo, dveře za sebou zavřete. Takto umístěné zrcadlo takzvaně rozmaže hranice koupelny.

Další optický trik slibuje zrcadlo pověšené na stěně naproti oknu, pokud máte ven hezký výhled. V tomto případě podporujete pocit rozšíření koupelny až do exteriéru i její prosvětlenost. Nicméně je třeba předem vyzkoušet, kde přesně bude zrcadlo proti oknu viset, aby vás neoslňoval odraz slunce. Znásobit tento efekt ještě pomůže přidání dalšího zrcadla vedle okna.

