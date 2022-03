Zdroj: 2media

Ojedinělá interaktivní výstava Elišky Podzimkové už navštívila mnoho našich měst, nyní se stěhuje do západočeské metropole. Pokud máte v sobě aspoň špetku fantazie a chcete aspoň chvíli myslet na něco hezkého, zamiřte do plzeňské Papírny.

Interaktivní výstava s rozšířenou realitou Malý princ výtvarnice Elišky Podzimkové se v plzeňské Papírně otevírá už 3. března a potrvá do 1. května. Těšte se na magický svět, který počítá s vaší představivostí, i když už dávno nejste dětmi.

Vlevo Eliška Podzimková, vpravo Malý princ před instalováním Autor: 2media Základ výstavy představují její obrázky z knihy Malý princ, kterou napsal Antoine de Saint-Exupéry. Ale jen vzít obrázky a pověsit je na zeď bylo pro Elišku Podzimkovou málo. Proto svoje fotografie z Islandu zkombinovala s ilustracemi. Obrázky před vašima očima navíc můžou ožít díky aplikaci Artivive, stačí ji stáhnout do chytrého telefonu. Pak mimo jiné uvidíte nejen kabinu letadla na obrázku, ale i to, jak letadlo míří krajinou, a mnohé další, včetně Malého prince. Potěší také možnost ponořit ruce do obřího mechového vejce, kterou využívají nejen děti.

Na výstavě se bude bavit každá generace, věk není rozhodující Autor: 2media