Dostat se do blízkosti anglické královské rodiny je zážitek, kteří si lidi pamatují celý život. Našemu sochaři Františku Bělskému se však povedlo mnohem více. Stal se jediným českým umělcem, který ztvárnil významného člena královské rodiny. A kdyby jen jednoho, v průběhu více než 20 let mu seděly modelem hned čtyři generace královské rodiny.

Více o česko-britském sochaři Františku Bělském a jeho tvorbě ikonické sochy Winstona Churchilla se dozvíte v tomto dokumentu:

Královské zakázky

Setkání s královnou matkou, které se několikrát opakovalo během sedmi týdnů, otevřelo Františku Bělskému dveře do královských výšin. A časem mu pomohlo splnit jeho sen – vytvořit sochařský portrét také královny Alžběty II. K ní se dostal díky jejímu muži, princi Philipovi, s nímž si velice rozuměl. Ani manžel panovnice neunikl rukám umělce, stejně jako jeho syn Andrew nebo vnuk William.

Kdo se poklonil jeho památníku

František Bělský (Franta Belsky) patřil mezi nejvýznamnější sochaře poválečné Velké Británie. Kromě sochařských portrétů královské rodiny, ale také politiků jako Winston Churchill či třeba Harry Truman, je rovněž autorem řady památníků i pamětních desek. Z mnoha jeho děl připomeňme památník československým letcům bojujících v jednotkách britské RAF, který najdete v pražských Dejvicích. Viděl ho i princ Philip, když v roce 1996 s královnou Alžbětou II. navštívili Českou republiku.

Bohumil Vostal, autor knihy o téměř zapomenutém českém sochaři Autor: Marie Typovská

Námět na román

Nejen práce, ale i život českého sochaře by vydal na román. František Bělský se narodil v roce 1921 v Brně, rodina se však brzo přestěhovala do Prahy. Nicméně kvůli židovskému původu v roce 1939 utekla do Londýna. Udělala dobře, více než dvacet jejích příbuzných skončilo svůj život v koncentračních táborech.

František se podílel na válečných eskapádách, byl součástí československé armádní divize ve Francii. Nedlouho poté se jako voják setkal i s britským premiérem Winstonem Churchillem (posléze vytvořil jeho sochu pro Churchillovo muzeum v americkém Fultonu). Po návratu do Anglie František studoval umění, nicméně po 2. světové válce se s manželkou vrátil do Prahy. Mimo jiné byl autorem našich prvních poválečných bankovek. V roce 1948 se však i se ženou odstěhovali zpět do Londýna. A i když se po listopadu 1989 opět vrátil do Prahy, Anglie se stala jeho osudem.

To vše a mnohem více se dočtete v knize Portrétoval anglickou královnu, Franta Bělský, česko-britský příběh 20. století. Napsal ji Bohumil Vostal a vydalo ji nakladatelství Argo. Bývalý zpravodaj České televize ve Velké Británii o Bělském rovněž natočil dokument.

