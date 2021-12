Zdroj: À la Maison

Každému jde „pod nos“ něco jiného, samotná vůně je hodně individuální záležitost. S volbou jejího nosiče to však není až tak složité. Vybírejte, co je vám milejší.

U některých bytových vůní stačí jen projít kolem a ucítíte příjemné aroma, jiné je třeba aspoň někde zmáčknout. Nebo dát do sítě.

Staří známí

Provonět domov můžete mnoha způsoby. Třeba aromasvíčkami. V prosinci ještě přichází na řadu oblíbené františky, a pokud rádi pálíte vonné tyčinky, užijte si je také. Dobře známé je i pot-pourri, sušené květy a jiné části rostlin s aromatizujícími silicemi. Nebo se vraťte k populární aromalampě, stačí do horní části nalít trochu vody a nakapat vonnou esenci, nebo jen použít vonný vosk a dole zapálit čajovou svíčku. Když chcete, aby vám příjemně vonělo prádlo ve skříni, zavěste do ní třeba porcelánovou kartu napuštěnou vonnou esencí.

Ale prostorově výraznější efekt slibují jiné možnosti.

Mechanicky: bytové spreje, aromadifuzéry

Spreje nabízí rychlé provonění, stačí zmáčknout rozprašovač. Vůni stříkejte do vzduchu, neaplikujte ji na nábytek nebo interiérový textil, stejně tak nepatří na pokožku. Nebo vsaďte na aromadifuzéry. Prodávají se s vonnou náplní, a když dojde, stačí dokoupit náhradní. Nosičem vůně jsou tyčinky, které vložíte do nádobky. Vzlínáním esence pórovitými, například ratanovými tyčinkami dojde k uvolnění vůně. Další aromadifuzéry využívají keramický nosič, ten už může být i dekorativní, například v podobě květiny, listů, větvičky… Intenzita vůně závisí na mnoha faktorech, od velikosti místnosti, vlhkosti vzduchu a jeho teploty až po cirkulaci vzduchu. Když kolem aromadifuzéru projdete nebo otevřete okno, vůně bude silnější. Proto se doporučuje postavit ho do míst, kudy často procházíte.

Pokojový aromadifuzér s tyčinkami ze smrku a buku značky Susanne Kaufmann, cena 2150 Kč Autor: Vava-voom.cz

Do sítě nebo na baterie

Aromadifuzéry nemusí být pouze mechanické, některé fungují díky zapojení do sítě nebo na baterie. Většinou pracují s tekutou vonnou esencí, která se kape do vody, proto se u nich často připomíná i efekt jemně vlhčího vzduchu. Není to však totéž co zvlhčovač, zpravidla mívají i menší nádobky na vodu. A ty, které využívají čistě vonnou esenci, bez vody, se označují jako nebulizéry. Další skupina elektrodifuzérů sází na vonné kapsle. Při výběru se řiďte hlavně doporučeným objemem místnosti. A také tím, co produkt slibuje. Některý může nabídnout třeba dvě funkce (stálé, nebo přerušované provonění), u jiného lze využít časovač. Mnohé elektrodifuzéry jsou podsvícené, případně doplněné další funkcí.

Rychle a zdravě: katalytické lampy

Původně byla katalytická lampa určená pro čištění vzduchu v nemocnicích, dnes se používá jak na čištění vzduchu v interiéru, tak i na jeho provonění. Do této lampy nalijete vonnou esenci, zapálíte knot a po chvilce ho uhasíte. A začne běžet proces katalytické oxidace, který pomáhá likvidovat škodliviny a pachy ve vzduchu, současně ho provoní. Na rozdíl od jiných voňavých forem se u katalytické lampy doporučuje krátká doba použití, asi 20 minut v jedné místnosti. Pak ji přenesete do jiného pokoje, a když ji nebudete chtít používat, lampu uzavřete zátkou.