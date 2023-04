Zdroj: Shutterstock

V dnešní době je IN se hýbat. A nedivíme se tomu. Skoro každý z nás má sedavé zaměstnání, a tak zdravotní problémy, bolesti zad nebo nadváha trápí většinu populace. Dnes se zaměříme na poslední zmíněný problém - a tím je nadváha. Jak zhubnout bez šíleného cvičení jen za pomoci chůze?

Chůze je zdravý způsob, jak zhubnout. Funguje rozhodně lépe než drastické diety s jojo efektem nebo přepálené cvičení v posilovně, kde si netrénovaný člověk může snadno ublížit. Chůze je přirozený pohyb, který všichni známe, a tak našemu tělu může jedině prospět.

Dejte si pozor na správnou techniku chůze. Jak na ni? Mrkněte na video:

Jak se dát do hubnutí chůzí?

Můžete si koupit krokoměr nebo použít mobilní aplikace. Díky nim zjistíte, kolik kroků denně ujdete, a kolik jich musíte ujít, abyste zhubli. Dle výpočtů uděláte za kilometr asi 1250 kroků. Za kilometr spálíte asi 60-70 kalorií. To znamená, že pokud ujdete za den 3 km, spálíte zhruba 240 kalorií. Při chůzi 5 km denně spálíte asi 300 kalorií. Pokud si dovolíme menší zjednodušení, pak se dá říct, že s tímto tempem spálíte asi 12 kilo za rok. Při 300 kaloriích denně totiž spálíte asi 2100 kalorií za týden, za měsíc 9 000 kalorií. A 9 000 kalorií už je jedno kilo dolů.

Jak nachodit tolik kilometrů?

Věřte, že velmi jednoduše, stačí přemýšlet kreativně! Běžte ráno pěšky do práce nebo alespoň vystupte o jednu zastávku dřív. Pokud jezdíte autem, zaparkujte co nejdále to jde! Choďte po schodech místo výtahem, a když telefonujete, projděte se.

Trocha matematiky s kaloriemi

Efekt můžete posílit i stravou. Jak už jsme si řekli, abyste zhubli 1 kg za měsíc, musíte denně ujít 5 km. To ale znamená, že vůbec neřešíte stravu a jíte pořád tak, jak jste zvyklí. Efekt ale můžete umocnit tím, že snížíte příjem kalorií, a to třeba o 250 za den. I v tomto vám může pomoci aplikace - třeba Kalorické tabulky. Pak už váš denní deficit bude 550 kalorií, což vám umožní zhubnout 1 kg za týden. Tak zaklapněte počítač a hurá na procházku!



Zdroj: zdravestravovani.eu