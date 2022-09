Zdroj: Shutterstock

Správně zvolený substrát, vhodné hnojivo nebo pravidelné zalévání. Na to vše musíme zpravidla při klasickém způsobu pěstování rostlin a bylin myslet. Zcela jiný, výrazně jednodušší postup si žádá pěstování bylin ve vodě.

Vypěstovat bylinu ve vodě není žádná věda. Stačí vám voda bohatá na minerály, vyhněte se tak chlorované. Poté si sežeňte nádobu, do které rostlinu umístěte. Může být z libovolného materiálu. Pokud však zvolíte průhledný materiál, pamatujte na to, že v důsledku prudšího vystavení světlu jsou byliny náchylnější k růstu řas. V neposlední řadě potřebujete stonky s kořínky vytrvalých rostlin, které snadno získáte řízkováním z jiné dospělé rostliny.

Rozmarýn

Možná to někoho překvapí, ale tato vytrvalá rostlina s vůní pryskyřic vám ve vodě krásně vyroste. Rozmarýn potřebuje ke správnému růstu vyvinutý kořenový systém. Ten vyroste v řádu týdnů, než se však tak stane, je vhodné měnit vodu častěji, a to asi jednou týdně. Na rozdíl od některých bylin mu slunce dělá dobře, a tak ho nezapomeňte umístit na slunné místo. Okenní parapet by mohl být tou správnou volbou.

Máta peprná

U máty peprné nezačínejte pěstování ve vodě semínkem, ale řízkem z jiné dospělé rostliny. Snítek nemusí mít příliš lístků, postupně vyrostou. Důležitá je zde ovšem výživná voda. Vyhněte se obloukem chlorované, místo toho můžete zkusit třeba dešťovou. Oproti rozmarýnu se mátě bude lépe dařit spíš v neprůhledné nebo matné nádobě. Zvolte tak třeba barevnou plastovou nádobu, džbán, případně kolem sklenice omotejte papír.

Bazalka, oregano nebo meduňka

I tato trojice rostlin vám ve vodě vyroste. Každá má své specifické požadavky, ve výsledku však jde vždy o správný výběr vody, nádoby a popřípadě vyživovacích látek.

Vedle toho můžete ve vodě také pěstovat stévii, šalvěj, tymián a celou řadu dalších trvalek.

Zdroje: ireceptar.cz, abecedazahrady.dama.cz, bylinkopedie.cz