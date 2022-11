Zdroj: shutterstock

Velká část ptactva odlétá do teplých krajin, podstatná část zde ale zůstává. Sehnat pro ně potravu je velmi obtížné, proto jim můžeme pomoci.

Poblíž městské husté zástavby očekávejte sýkorky, vrabce, kosy, hrdličky. Na zahradě nebo na venkově bude spektrum ptáků mnohem větší. Můžete narazit na strnady, pěnkavy, zvonky, čížky. Možná se ve vašem krmítku objeví i ptáci hmyzožraví, jako je strakapoud, brhlík a podobně.

Čím přikrmovat?

Určitě přemýšlejte o tom, co dáváte do krmítka. Většině ptáků uděláte radost se semínky (slunečnice, sezam, len, mák nebo řepka), jádry oříšků (lískové, vlašské, burské), bobulovinami (jeřabiny, šípky, hloh, bez černý nebo rozinky) a s luštěninami a kukuřicí.

Vybíravější jedinci si smlsnou na dalších dobrotách. Třeba vrabci a hrdličky na obilných zrnech, jako je oves, proso nebo pšenice. Pro kosy a kvíčaly se zase hodí spíše jablka, ty můžete umístit do krmítka nebo nechat na stromě. Strakapoudi, sýkorky a brhlíci milují tukové směsi lojových koulí, ale pozor, neumisťujte je do plastových sítěk, tím jim zaděláváte na velký problém. No a pro výše zmíněné hmyzožravé ptáky je nejlepší lahůdkou sušený hmyz.

Pár dalších zásad

Přisypávejte krmení po malých dávkách a pravidelně. Větší množství by mohlo zplesnivět.

Krmivo kupujte od prověřených dodavatelů – potřeby pro chovatele, zahradnictví, prodejny pro kutily apod.

Do krmítka rozhodně nedávejte kuchyňské zbytky, jako jsou slaná, kořeněná, připeklá, uzená nebo nedejbože zkažená jídla. Také žádné suché těstoviny, neuvařenou rýži nebo čerstvé pečivo.

Zdroj: ochranazvirat.cz, temata.rozhlas.cz