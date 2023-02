Zdroj: Shutterstock.com

V dnešním moderním světě plném umělých a chemických látek bychom jen těžko našli místo, které by bylo zcela čisté a bez závady. Takové místo nenajdeme ani u nás doma, přesto existují i přírodní způsoby, jak ovzduší pročistit.

Způsobů, jak se zbavit chemie a elektromagnetického smogu v ovzduší vašeho domova, je celá řada. Mnoho z nich je technických, jako například filtry s aktivním uhlím ve ventilátorech, které umožňují rychlou filtraci velkých objemů znečištěného vzduchu. Vedle toho však existuje i zcela přírodní způsob, a to za užití rostlin.

Jenom rostliny k úplné filtraci nestačí

Je důležité mít na paměti, že samotné rostliny ani zdaleka nevyčistí vzduch dostatečně. Nejúčinnější jsou právě v kombinaci s různými ventilátory. Vědci z filadelfské univerzity došli v roce 2019 k závěru, že aby byly pokojové rostliny v zajištění skutečně čistšího vzduchu účinné, muselo by jich být na jednom metru čtverečním umístěno 10 až 1000. Z toho vyplývá, že rostliny sice mohou do určité míry pomáhat čistšímu vzduchu v místnosti, ale samy to nezvládnou.

Světlomilná chryzantéma a fíkus

Přesto existují rostliny, které dokáží lépe absorbovat nepříznivé látky. Patří mezi ně chryzantéma, která pohlcuje formaldehyd nebo amoniak. Chryzantémám se nejlépe daří v prosvětlených místnostech s teplotou kolem 15 stupňů Celsia. Další světlomilnou rostlinou, která efektivně odstraňuje některé toxické látky, je fíkus malolistý. Jeho výhodou dále je, že je nenáročnou pokojovou rostlinou, která je vhodná do domu, bytu nebo také kanceláře.

Tchynin jazyk nebo toulitka

Tenura známá též jako tchynin jazyk je oblíbenou dekorativní pokojovou rostlinou. Pohlcuje látky jako benzen, xylen nebo formaldehyd. Výhodou tenury je její nenáročnost. Nejlépe se jí daří v místnosti s teplotou kolem 18 stupňů Celsia, lze ji umístit na slunce i do stínu.

S amoniakem, xylenem nebo formaldehydem si dobře poradí i toulitka. Té se nejlépe daří ve vlhkém prostředí a na nepřímém světle. Její předností jsou krásné květy, které vydrží i několik týdnů.

S toluenem, xylenem nebo formaldehydem si poradí také zelenec z čeledi chřestovitých. Vhodnými rostlinami jsou dále gerbera, šeflera, žumen, dracéna nebo ledviník.

