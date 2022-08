Zdroj: shutterstock

Aby stromy dobře rostly, potřebují péči. A je jedno, jestli se jedná o stromy okrasné nebo ovocné. Důležité je stromy pravidelně prořezávat. Prořezávání je velký strašák začínajících zahrádkářů. Jak na to? Přečtěte si náš jednoduchý návod.

Jak na peckoviny? Pokud jste je neprořezali už během sklizně, dejte si záležet, ať to stihnete do konce srpna. Čím později, tím hůř pro hojení ranek. Pokud se chystáte na větší prořezávání třeba broskve, vyčkejte do jara.

Jak prořezávat keře?

Řez provádějte při sklizni nebo až po ní a odřezávejte výhonky suché, poškozené, zasychající. Případně prostory, kde je větví příliš, prořezejte. Zde platí, že méně je více. Rostlina lépe vyživí menší počet větviček a dá vám větší a chutnější plody.

Jádroviny prořezáváme, abychom dodali více světla do koruny

Během řezu se pokuste odřezat jen větve porušené a nezdravé. Ty s listy a blízko plodů ponechte. Vyživují jablka a další plody. Když řez provedete, dostanete se k plodům více světla a budou barevnější a chutnější. Větší řez ale u jádrovin nechte spíše na zimu, kdy stromy nemají listy.

zdrpj: www.izahradkar.cz, www.ireceptar.cz