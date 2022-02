Zdroj: pexels.com

Zima jako přítel některých trvalek

Příroda bojuje vegetačním klidem (dormancí) proti předčasnému vyklíčení semen, chrání tak semenáčky před dlouhým zimním mrazem.

Věděli jste, že některá semena trvalek klíčí nejlépe po přemrznutí? Tyto rostliny procházejí přirozeným procesem, který umožní rostlině klíčit, až se oteplí. Mezi tyto rostliny patří například levandule. U takových rostlin je větší pravděpodobnost, že se vám na zahradě „vypěstují“ samy, než když se o to pokusíte doma na okenním parapetu. Pokud se však nechcete pouštět do venkovního pěstování v zimě, můžete to udělat i doma.

A to způsobem stratifikace – semena se stratifikují v chladničce. Tam se semena umisťují zabalená v papíru. Jestliže se chcete pustit do výsevu semen, která tímto procesem potřebují projít, můžete je umístit také na terasu, balkon či do skleníku. Informace o pěstování najdete vždy na obalu od semínek. Některá budou na klíčení přichystaná již po měsíci, jiná budou potřebovat mnohem víc času.

V průběhu ledna můžete začít s výsevem těchto rostlin: lupina, stračka, koniklec a hořec.

Jak a kde vysévat?

S vyséváním dormantních trvalek lze začínat v období prosince až března, kdy venku mrzne. Ideálně do truhlíků, plochých misek nebo přímo do záhonů. Po odeznění tohoto období začnou rostliny klíčit. Můžete je nechat ve vlhkém substrátu v mrazu, poté je přeneste do studeného a později vytápěného skleníku. Pokud budete vysévat do záhonu, musíte vyčkávat.

Předpěstování rostlin doma

K domácímu předpěstování se hodí teplomilný durman, ale také exotická kanarína, petúnie, muškáty, barvínek či pantoflíček. Je spousta letniček, které lze vysévat v lednu či únoru – například lobelky. Všechny rostliny potřebují dostatek světla i vláhy, v zimním období to však nemusíte přehánět. Rostliny vysévejte nahusto, později je budete přesazovat. V zimě můžete vysévat také různé ozdobné traviny.

