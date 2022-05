Zdroj: shutterstock

Venku svítí slunce, prodlužují se dny a my trávíme stále více času venku a v přírodě. Toto pozitivní a kvetoucí období má však i své mouchy. A taky komáry. Dokáží pokazit večer u táboráku, ale i doma, když zapomenete zavřít okno. A co teprve, když máte zrovna tu krevní skupinu, kterou skutečně milují. Jaká to je a dá se komárům vůbec nějak ubránit?