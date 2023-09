Zdroj: Robert Chadim

Nová kuchařka skutečně stojí za zvážení, je opravdu těžká. Může za to počet stran (432), počet receptů (555) i nádherné fotografie, které vznikaly na cestách, v různých koutech světa. A rovněž její autorka, kuchařka a foodblogerka Kamila Chadim, kterou patrně více znáte pod pseudonymem Kamu. Na čem si díky ní pochutnáte?

Kniha je stejně výjimečná jako její autorka. Podívejte se, jak Kamu vaří luštěninovou polévku:

To je ale macek

Když kniha dorazila do redakce, první reakce skutečně byla: ježíš, ta je vážně obří! A těžká. Po rychlém prolistování následovala další obava: je fakt moc krásná, mraky barevných fotografií, kvalitní papír... To aby se člověk bál s ní vařit, co když kuchařku zašpiníme? Ale pak jsme se pustili do důkladnějšího zkoumání stylem: nevíme, co vařit, zkusíme najít něco s dýní. A v tu chvíli jsme se zamilovali. Do unikátní kuchařky, která není na rychločtení. Zato slibuje inspiraci do kuchyně na řadu let. A dost možná i pro několik generací.

Světové vaření

Kuchařská kniha se rodila na zahraničních cestách, které Kamu absolvovala se svým manželem, od něho jsou zase fotky k nakousnutí. Je řešená jinak, než jste u kuchařek zvyklí, formou mini příběhů vás doslova připoutá k plotně. Také díky ní budete hodně cestovat, i když vaříte doma.

Nebojte se, že je nabušená pouze návody na exotická jídla. Najdete tu rovněž i segedín, dršťkovku, řízek, svíčkovou, cmundu po kaplicku a další lahody z Čech a Evropy v bezmasých verzích.

U této kuchařské knihy ne na sto, ale tak na tři sta procent platí, že se jí také očima. My jsme zkusili i cuketové špagety. Jak je nerozvařit? Nejlepší jsou nejjednodušší rady, tuhle najdete na straně 220 Autor: Robert Chadim

Jiná orientace

Kuchařkou nemusíte zdlouhavě listovat, když chcete vařit třeba z dýně jako my (prubli jsme dýňové noky s doprovodem). Nebo z hlívy. Z čočky. Z brambor. Z tempehu atd. Mrkněte se na závěrečný rejstřík na konci knihy a podle dané suroviny vyhledejte recepty a už si jen vyberte svého favorita.

Nebo na to jděte podle druhu jídla. Máte chuť fermentovat? Dali byste si něco s omáčkou? Nebo stačí polévka? Salát? Pomazánka atd.? Přesně podle těchto skupin je řešený obsah, ten zase uvidíte na začátku.

Co ještě baví

Recepty jsou řešené přehledně. Na stránce zleva suroviny, hned vedle postup. Kamu neodměřuje suroviny na gramy, ale na hrnky, lžíce a lžičky, které má každý po ruce. Líbí se nám tematické pasáže například o dochucovadlech, kořeních nebo co dělat, když milujete vejce a čím je nahradit (pozn. red. - k tomu jsme se zatím neodhodlali, ale slibujeme, že někdy příště to lněné „pojivové“ vejce zkusíme).

Rozšířili jsme si obzory díky rostlinným mlékům, začetli se do pasáže o klíčení a microgreens, i když ani jedno zatím není naše parketa. Ale vaše třeba ano. Zato sekce „posypky", pyré a dipy nás vysloveně bavila. A až bude více času, určitě prubneme i vlastní chleba. Alespoň tohle byla naše závěrečná výzva.

A jaká bude ta vaše?

