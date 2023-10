Zdroj: pexels.com

O tvaru kuchyně rozhoduje nejen váš vkus, ale i prostor, se kterým máte možnost pracovat. Je vaše kuchyň tak malá, že se do ní sotva vejde vše potřebné? Nebo máte prostoru tolik, že nevíte, co s ním? Pak čtěte dál. Poradíme vám, jak zařídit kuchyň podle tvaru.

O tom, jaká ergonomická pravidla se při zařizování kuchyně vyplatí dodržovat, jsme vám psali ve článku Praktická kuchyně pro každého. Stačí dodržovat tahle základní pravidla! To, že v kuchyni potřebujete mít několik funkčních zón, tedy nemusíme zmiňovat.

Víte ale, jak tyto jednotlivé zóny rozvrhnout v kuchyni, když je rovná, s ostrůvkem nebo do tvaru podle nějakého písmene. Ne? Pak čtěte dál.

Kuchyňský trojúhelník je základ

Každá činnost, kterou v kuchyni vykonáváte, potřebuje určitý prostor. I proto se každá kuchyň dělí na několik zón právě podle vykonávaných činností. Díky správnému rozčlenění kuchyně ušetříte čas, příprava jídla samotného pro vás bude ještě snadnější.

Kuchyň do L

Jde o řešení do středně velkých domácností.

Snadno se dostanete od pracovní plochy na obě strany kuchyně.

Ideální do prostoru, kde se kuchyň spojuje s obývacím pokojem.

Kuchyně do L jsou poměrně otevřené, take si můžete vyhrát při výběru barev. Ty by však měly ladit se zbytkem prostoru. Lednici je vhodné umístit na konec ramena linky. Měla by se otvírat směrem do kuchyně. Abyste využili roh na maximum, můžete využít drátěné systémy, které efektivně využijí celou vnitřní plochu ve skříni.

Kuchyň do U

Vhodnější do většího prostoru, můžete členit na pracovní a jídelní část.

Pracovní zóny jsou umístěny od sebe v dostatečné vzdálenosti.

Kuchyň s ostrůvkem

Ostrůvek vytvoří oddělenou pracovní plochu. Tu můžete využít na mytí, vaření, ale i skladování nádobí.

Taková kuchyň je dostupná ze všech stran.

Díky dobře navrženému ostrůvku nemusíte běhat z místa na místo.

Rovná kuchyň

Řešení menších domácností, najdete zde nejnutnější úložný prostor.

Ideální pro domácnost s jedním nebo dvěma členy.

Protože se rovná kuchyň dělá zejména v malých bytech, musíte vše zařizovat s ohledem na prostor. Do menších kuchyní jsou vhodné kulaté dřezy, jejich výhodou je fakt, že zabírají méně místa. Praktické jsou i rohové dřezy. Prostor v kuchyni využijte na maximum – skříňky mohou sahat až ke stropu.

Dvouřadá kuchyň

Jde o dvě sestavy stojící naproti sobě.

Ideální pro průchozí kuchyně v méně širokém prostoru.

Mezi oběma stranami by měl být prostor široký alespoň 1,2 metru.

Kuchyň do G

Opticky rozděluje kuchyň od obývacího pokoje.

Díky prodloužení pracovní desky získáte jídelní pult.

Zdroj: grundig.com, idealhome.co.uk, southernliving.com