Hezká kuchyň vám bude k ničemu, když nebude praktická. A k tomu, aby byla praktická, musíte znát hned několik pravidel. Dnes vám řekneme něco o konkrétních rozměrech, na které byste neměli v kuchyni zapomínat. Příště se můžete těšit na konkrétní uspořádání kuchyní podle tvaru.

Řešení kuchyně z hlediska dispozice

Každá kuchyň by měla být tvořena ze 3 základních stanovišť. Jde o jakési zóny, jejichž spojení by mělo tvořit pomyslný trojúhelník. Jde o zónu mytí, vaření a pracovní zónu. K nim náleží ještě zóna skladovací a odkládací.

Vzdálenost mezi nimi by měla být velká dost na to, abyste se mohli pohodlně pohybovat, ale nic nebylo zbytečně daleko. Znát byste měli také výšku jednotlivých zón. O rozmístění zón v kuchyni rozhoduje i to, zda jste levák, nebo pravák. Pro praváky se zóny uspořádají zprava doleva, pro leváky naopak.

Mycí zóna

Centrem mycí zóny je dřez. Strávíte u něj spoustu času, proto berte ohled na jeho výšku. Ideální výška je cca 5 cm nad úrovní ohnuté ruky, tedy mírně nad pasem. Dřez lze umístit výše než ostatní pracovní plochy. V rozmezí 85 až 106 cm. A proč? Protože skutečná výška pracovní plochy je na dně dřezu.

Z obou stran musí být odkládací plocha. Vzdálenost mezi dřezem, varnou plochou a pracovní deskou by měla být co nejmenší. Pokud můžete, opatřete dřez také odkapávací plochou.

Pokud nebudete mýt nádobí v ruce, podívejte se po myčce. Standardní šířka se pohybuje mezi 45 až 60 cm. Aby se vám pohodlně používala (zejména kvůli otevírání dvířek), vyčleňte si uličku širokou alespoň 120 cm.

Vařicí zóna

V blízkosti dřezu by měla být varná plocha, ale i místo na odkládání. Zapomínat byste neměli ani na odsavač par. Varná plocha je ve výšce 10 až 17 cm pod úrovní ohnuté ruky, tedy 75 až 87 cm od podlahy. Po obou stranách by měla být odkládací plocha o šířce nejméně 40 cm.

Varnou desku neumisťujte do rohu. Boční vzdálenost od stěny by měla být min. 20 cm. Výkon digestoře musí být 10krát vyšší, než je objem vzduchu v místnosti. Výška mezi digestoří a varnou plochou je 65 cm, u plynových sporáků 75 cm.

Pracovní zóna

Pracovní plocha by měla být po obou stranách mycí i varné zóny. Výška pracovní plochy se řídí tím, abyste dosáhli na dno dřezu i zadní část pracovní plochy. Ideální hloubkou pracovní plochy se rozumí rozměr 60 cm, výjimku tvoří kuchyňský ostrůvek, tam je hloubka od 60 do 120 cm, pokud je přístupný ze všech stran.

Při přípravě jídla vám bude vyhovovat pracovní deska ve výšce 86 až 92 cm, pří práci s elektrickými spotřebiči je to výška od 72 do 75 cm.

V běžné kuchyni jsou však různé výšky u pracovních ploch nereálné, kuchyň by nepůsobila celistvě. Řešením může být jedna výška u pracovní plochy jako součásti kuchyňské linky a druhá výška u kuchyňského ostrůvku.

Skladovací zóna

Ke skladování čerstvých potravin je nejvhodnější chladná a dobře větraná místnost – špajz či potravinová skříň. Vedle lednice by měla být dostatečně velká pracovní plocha. Trvanlivé potraviny můžete skladovat ve spodních skříňkách s výsuvem.

Odkládací zóna

Do odkládací zóny patří nádobí, sklo, menší spotřebiče. Vše zorganizujte tak, abyste se nemuseli nijak natahovat nebo shýbat. To, co používáte často, skladujte v úrovni očí. Hrnce a těžké věci skladujte co nejblíž varné ploše.

U spodních skříněk musíte zachovat manipulační prostor alespoň 120 cm. Hloubka polic spodních skříní nesmí přesahovat hloubku pracovní desky kvůli dostupnosti nejspodnějších zásuvek. Horní skříňky mají menší hloubku kvůli pracovní desce.

