Zdroj: Vexta domy

Kuchyně spojená s obývákem slibuje vzdušnější prostor, oddělená zase větší soukromí i jasné vymezení této provozní části příbytku od relaxační. Co je tedy lepší?

Propojení kuchyně s obývákem se před lety stalo velkým hitem, který se dnes u novostaveb považuje za samozřejmost. A pokud vás čeká rekonstrukce staršího domu nebo bytu, tam už se můžete více rozhodovat. Neházejte si však korunou, raději se spolehněte na argumenty.

Výhody „dva v jednom“

Zejména v bytech se spojením dvou prostorů v jeden šetří místo. „To je nejspíše i hlavní důvod developerů, každý metr navíc ovlivňuje cenu bytu. Z pohledu stavby je umístění spojeného prostoru jednodušší také kvůli menšímu počtu interiérových dveří a oken,“ uvádí designérka Věra Tomíčková z Toto studia. Ve své praxi rovněž pozoruje, že se tento trend co do obliby mezi lidmi nemění, naopak, spojení mnozí vnímají jako podporu rodinné pospolitosti. S tím souvisí různé využití jednoho prostoru, například u jídelního stolu se dá i pracovat, zatímco další člen rodiny vaří a třetí třeba se sluchátky sleduje televizi nebo si čte. Navíc mít v hlavním obytném prostoru kuchyni je historicky dané, kdysi se tak žilo běžně. Až éra socialismu tohle začala striktně oddělovat.

Hlavně místo

Většina lidí rovněž s povděkem kvituje lepší pocit z většího prostoru, zejména pokud mají srovnání s dobou, kdy žili v malých oddělených pokojích. Ovšem pokud dnes lze něco označit jako trend, pak je to velký jídelní stůl. Co se změnilo? „Dříve se návštěvy posazovaly hlavně na gauč, dnes je spíše zveme k velkému stolu a sedačku necháváme pro sledování televize,“ uvádí designérka. Designově sjednotit vybavení není problém, ostatně mnohý kuchyňský nábytek vypadá, jako kdyby z oka vypadl právě obýváku. A když nechcete, nábytkem zase dobře naznačíte jednotlivé funkce pokoje.

Sladit vzhled jednotlivých částí společného prostoru dokážou například nábytková dvířka Softixx, která svoje místo najdou jak na kuchyňské lince, tak i na komodě v obývacím pokoji. Autor: Trachea

Kdy zůstat u oddělení

Když to nejde jinak. Někdy nelze bourat celou příčku mezi kuchyní a obývákem kvůli statice. Pak si ověřte, zda se aspoň dá zvětšit dveřní průchod a přidat posuvné dveře, lépe celoskleněné. Spojitost s obývákem sice nebude tak kontaktní, ale stále lepší, než když z kuchyně přes zavřené neprůhledné dveře nikoho neuvidíte. Propojení není optimální ani u malých bytů (1+1), jelikož spací prostor má být od centra vaření skutečně oddělený. Zde může být na závadu rovněž nábytek umístěný z obou stran příčky, kterou by bylo třeba zbourat, zejména pokud ho skutečně nemáte kam dát.

U některých starých rodinných domů se lze setkat i s tím, že kuchyně je situovaná na opačné straně než obývák. A „prohazovat“ si třeba ložnici nebo jiný pokoj s obývákem, aby se dostal do její blízkosti, nejde z důvodů technických či finančních.

Další PRO pro samostatnou kuchyni

Každý máme jiné zvyklosti. Někomu skutečně vadí, že z obýváku bude stále vidět do kuchyně, kterou není možné mít 24 hodin denně uklizenou. Čili estetika. Stejně tak můžou vadit ne vždy libé vůně, i když máte dobrý odsavač par. A možná tím největším důvodem bude nulové soukromí. Pak nemá smysl nutit se do něčeho, co je sice pro jiné běžné a v pohodě, ale vy se v tom necítíte.