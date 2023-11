Zdroj: Möbelix

Možná ještě máte památeční kuchyňskou linku s troubou integrovanou pod varnou deskou, nebo vedle pracovní desky sporák s troubou. Proč tohle umístění není nejvhodnější? A jak vypadá ideální řešení?

Postaru: trouba pod varnou deskou

Pokud máte troubu pod úrovní pracovní desky, hůře se obsluhuje, a nejen vaše záda dostávají zabrat. Na štíru je také otázka bezpečnosti, při vyjímání pekáčů v předklonu snáze dojde k nehodě. Můžete-li, zkuste tohle uspořádání změnit.

Co je správně

Vestavnou pečicí troubu byste měli do kuchyňské skříňky umístit tak, abyste do ní dobře viděli a dosáhli. Za optimální se považuje její spodní hrana ve výšce 80 cm. Ale nejde jen o troubu, moderní kuchyně počítají s dalšími vestavnými spotřebiči včetně chladniček, kávovarů, myček a jiných. „Moduly jsou vybavené různě umístěnými výklenky pro spotřebiče, zvedacími i otvíracími dvířky pro úložné prostory, pevnými policemi nebo výsuvnými systémy,“ upřesňuje Zdeněk Řehák ze společnosti Oresi.

Speciální nástavná skříňka z linie Silk Touch Cappuccino nad mikrovlnkou vyrovná výšku s vedle situovanou vestavnou chladničkou Autor: Oresi

A teď prakticky

S boomem vestavných spotřebičů se pečicí trouba dříve dávala do kuchyňské sestavy tak, aby její dno lícovalo s přiléhající pracovní deskou. Což vypadá hezky. A není to špatně ani dnes, když vám to vyhovuje.

Nejdůležitějším parametrem při hledání optimálního místa pro troubu je totiž výška osoby, která spotřebič nejčastěji obsluhuje. Proto se dnes mnohdy dává přednost variantě, kdy se dno trouby v porovnání s pracovní deskou snižuje, cca o 10 až 15 cm. Ale může to být ještě méně, třeba zrovna vám přijde vhod, bude-li zhruba třetina vestavné pečicí trouby zapuštěná pod úroveň pracovní desky.

A tohle víte?

- Umístění trouby pod úroveň pracovní desky je opravdu praktické, zejména ve spojení s mikrovlnkou nad troubou. „Chybějící“ centimetry nahoře dorovná nástavec instalovaný nad technickou skříňkou. Další možnost nabízí výroba kuchyňské skříňky na zakázku.

- Vedle každé pečicí trouby byste měli mít k dispozici alespoň minimální odkládací prostor. Minimem se rozumí prostor o takové šířce, která bezpečně postačí na váš největší pekáč.

- Optimální výšku pracovní plochy testujte zásadně bez obuvi na podpatku.

Měření i bez metru

Pokud se chcete odpíchnout od pracovní desky, ta by měla být v takové výšce, abyste u ní stáli a chystali potraviny s lokty ohnutými v pravém úhlu. Může jít o výšku cca 80 až 90 cm, u menších postav ještě méně, u vyšších zase více. Proto nelze doporučit jedinou správnou výšku pracovní desky.

Nebojte se, že by vám snad u nábytku pod kuchyňskou pracovní deskou chyběly centimetry. Pod něj si pořiďte sokl potřebné výšky. Mnohdy jde o 5, 7,5 či 10 cm stejně jako 12,5 nebo 15 cm, výběr je velký.

Když jedna trouba nestačí

Multifunkční pečicí trouby nabízí takovou škálu funkcí, že není důvod pořizovat si jich několik, jedna bohatě stačí. Nicméně mnozí z nás používají také mikrovlnku. Budou-li tyto dvě trouby umístěné nad sebou (nahoře mikrovlnka, pod ní pečicí trouba), více oceníte snížené zapuštění pečicí trouby pod úroveň pracovní desky. Kvůli bezpečné manipulaci s horkými pokrmy, které chcete vyndat z mikrovlnky. A kdo má v kuchyni hodně místa, ten jistě zváží horizontální uspořádání pečicí trouby a mikrovlnky.

