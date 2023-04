Zdroj: Oficiální zdroj

Bez kuchyňské desky není kuchyň kuchyní. Jedná se o nejpoužívanější a také silně namáhanou část této místnosti. Vzhled přitom není to jediné, co byste při výběru měli zohlednit. V článku vám představíme některé druhy kuchyňských desek a jejich výhody.

V první řadě byste měli vybrat materiál kuchyňské desky, který odolá poškrábání, vyšším teplotám a tekutinám. Zvolíte laminát, dřevo, mramor nebo jiný materiál? A bude se každý z nich snadno uklízet?

Podívejte se, jaké máte možnosti při výběru kuchyňských desek:

Laminátová kuchyňská deska

Kuchyňskou desku z laminátu volí české domácnosti nejčastěji kvůli nízké pořizovací ceně, rychlým dodacím lhůtám a snadné údržbě. Není však tak odolná proti poškození jako jiné typy. Pokud se vám ji podaří poškrábat, nelze ji opravit a hrozí deformace a nabobtnání materiálu. Zde je nutné se řídit následujícím: čím tlustší je deska, tím je silnější a odolnější.

Keramická kuchyňská deska

Keramika je oproti laminátu odolnější materiál, který nenasakuje vodu a splňuje vysoké hygienické standardy. Vydrží až 400stupňové teploty, takže se nemusíte bát na desku položit horký hrnec či pánev. Nicméně keramickým nožem byste ji snadno poškodili. Při montáži počítejte s různými omezeními a pravidly.

Kamenná kuchyňská deska

Rozmanitost a jedinečnost. Tak lze popsat kuchyňské desky z přírodního kamene. Každý kus je originál a na světě nenajdete dva stejné. Při pořízení si však budete muset sáhnout hlouběji do kapsy i do svých sil. Vysoká cena a hmotnost kdekoho odradí. Dočkáte se však spolehlivé desky, která vydrží teploty do 250 °C a odolá poškrábání, vodě a chemikáliím.

Dřevěná kuchyňská deska

Linka z masivu může pozvednout vaši kuchyň na jedinečný a luxusní zážitek. Dřevo je však měkký materiál, který se snadno poškrábe a nasákne jakoukoliv rozlitou tekutinou. Dřevěné desky je proto nutné naimpregnovat a velmi dobře se o ně starat. Renovace vás však nebude tak bolet, protože lze dřevo velmi snadno přebrousit.

Zdroje: homebydleni.cz, ireceptar.cz, drevostavitel.cz