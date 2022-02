Zdroj: WMF

Stále se traduje, že dobrým vodítkem je cena a hmotnost. Za pár korun solidní nůž nepořídíte, kvalitní nože také bývají těžší. Důležitý je typ čepele i její materiál, rovněž rukojeť.

Lisované nebo kované

Obvykle se setkáte se dvěma typy čepele. Zjednodušeně řečeno: lisovaná je vyříznutá z kusu ocelového plechu, dobroušená, vyleštěná a doostřená. Kovaná čepel se rovněž zhotovuje z kusu materiálu, který se zpracovává zatepla až k ostří, pak se naleští a naostří. Kované čepele se obvykle vnímají jako kvalitnější, lisované zase bývají lehčí.

Běžně používané materiály

Nejčastěji se sází na nerezovou ocel. Vyšší ostrost má nabídnout uhlíková ocel, v tomto případě skutečně sedí úsloví, že nůž je ostrý jako břitva. Zase se rychleji tupí. U obou typů ale není problém je doma nabrousit. K dostání je také jejich kombinace, nerezová ocel s vysokým obsahem uhlíku, která spojuje výhody obou skupin.

Běžné jsou i keramické nože. Slibují vysokou tvrdost, dlouhou výdrž, nerezaví, ostřit je však zpravidla musí profesionál a také je třeba počítat s jejich křehkostí (nejen při krájení zmraženého masa se můžou zlomit).

Zwilling Four Star kuchařský nůž má kovanou čepel z nerez oceli tvrzenou mrazem a bezspárovou syntetickou ergonomickou rukojeť, díky čemuž je její délka 20 cm, cena 3010 Kč Autor: Potten & Pannen - Staněk

Stupně tvrdosti oceli

Existují různé, takzvané Rockwellovy stupně tvrdosti, jež se označují jako HRC, případně jen Rc. Názory odborníků se mírně liší, podle někoho jsou kvalitní kuchyňské nože s HRC asi 52 až 56, jiný uvádí i vyšší číslo. Všechno má svá pro i proti. Čím je ocel tvrdší, tím déle vydrží, snáze si udržuje dobré ostří a budete ji méně často brousit. Zase nelze popřít, že s vyšší tvrdostí stoupá křehkost nože. Proto je tak důležité vědět, k čemu ho budete nejčastěji používat i zda vám (ne)vadí, kdybyste ho museli častěji brousit.

Za co ho budete držet

Super kvalitní čepel by sama o sobě nestačila, pokud by se k ní přidala špatně uchopitelná rukojeť, nebo taková, která bude v ruce klouzat. Proto je třeba vzít si nůž do ruky a nanečisto si vyzkoušet, jak vám držení a manipulace s ním vyhovují. Rukojeti se vyrábí například z různých typů dřeva, které se většinou čas od času vyplatí napustit olejem. Musíte je pečlivěji čistit. Dále se používají různé umělé materiály, jsou lehčí, snáze se udržují v čistotě. Běžná je i rukojeť z nerezové oceli (může být rovněž dutá). Setkat se lze také s rukojetí z laminátu.

Do myčky raději ne

U některých nožů sice najdete doporučení výrobců či prodejců, že je lze dávat do myčky, ale raději to nedělejte. Při závěrečném oplachování se teplota vody v myčce může významně zvýšit, třeba i na 70 až 80 °C, a to už ostří vysloveně nesvědčí. Stejně tak hrozí potenciální mechanické poškození, když nože doslova do myčky naházíte, nebo se dotýkají jiného nádobí. Ale totéž platí i pro jejich ukládání, chovejte se k nim šetrně. Až si budete pořizovat nové nože, které něco stojí, spolu s nimi si kupte také stojánek nebo magnetický blok či lištu, případně jim dopřejte oddělené místo v šuplíku. A prémiovým výrobkům klidně ještě pořiďte ochranné pouzdro na čepel.

Jaký nůž se hodí na maso, jaký na pečivo a co na sýr nebo zeleninu? A k čemu je dobrý nůž typu santoku? Jednotlivým typům nožů se budeme věnovat za týden.

Zdroj: Chefblog.cz, Kulina.cz