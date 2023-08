Zdroj: Shutterstock

Víte, co je kuchyňský trojúhelník? S rýsováním to nemá nic společného, jde o uspořádání pracovního prostoru v kuchyni platící už od 20. století. Dnes ale mají kuchyně jiný vzhled než před lety. Je tedy nutné toto pravidlo dodržovat?

Historie jednoho z nejdůležitějších pravidel praktické kuchyně sahá až do 50. let 20. století. V této době architektonický tým univerzity v Illinois převzal nápad práce v trojúhelníku Henryho Forda jako univerzální metodu pro designové řešení, která je dnes známá pod názvem kuchyňský trojúhelník. Tato roky prověřená metoda spočívá v pomyslném spojení základních pracovních bodů do tvaru trojúhelníku tak, že díky jejich rozmístění zajistíte v kuchyni plynulý a hladký provoz.

Tři vrcholy kuchyně: sporák, dřez a lednice

Třemi základními pracovními body jsou: mycí část (dřez, myčka), varná část (sporák, varná deska) a skladování potravin (lednice, mrazák či spíž). Tyto části by měly tvořit pomyslné vrcholy trojúhelníku. Nemusí jím však být jen samotný dřez, ale celé mycí centrum: myčka je tedy umístěna co nejblíž dřezu, lednice je vedle potravinové skříně atd.

Obecné pravidlo zní, že vzdálenost mezi jednotlivými body by neměla být menší než 1,2 metru a větší než 2,75 m. Nicméně toto pravidlo je aplikovatelné i do malých kuchyní, nebo kuchyní, které mají lineární tvar, a trojúhelník se tak zde promění do tvaru rovné čáry. Důležité je mít na paměti, že cesta k jednotlivým bodům trojúhelníku musí být bez překážek a průchozí.

Jak to vypadá v praxi?

Kuchyně se podle uspořádání kuchyňské linky dělí zhruba na tři typy. Označují se písmeny I, L a U. Velmi častá je kuchyň do I, kdy je kuchyňská linka včetně spotřebičů pouze podél jedné stěny. S kuchyňským trojúhelníkem to v tomto případě není nejjednodušší, ale i tady se dají určitá pravidla dodržet.

Hodně pomůže, když můžete naproti kuchyňské lince umístit alespoň chladničku. Pokud ale ani to není možné, měli byste postupně umístit lednici, od ní v určitě vzdálenosti dřez, a až pak varnou desku. Je to nejen proto, že není dobré mít zdroj tepla umístěný vedle lednice. Je totiž praktické vyndat zeleninu, ovoce či maso z lednice a očistit je ve dřezu, který je hned po ruce.

Naopak když potřebujete scedit uvařené brambory nebo těstoviny, tak blízkost dřezu určitě také oceníte. Praktičtější uspořádání je samozřejmě u kuchyní do písmene L, kdy je kuchyňská linka se spotřebiči podíl dvou stěn, nebo písmene U, kdy jste obklopeni kuchyňskou linkou ze tří stran.

Je pravidlo stále aktuální?

Pravidlo trojúhelníkového uspořádání je stále aktuální i přesto, že se nyní kuchyně často stávají součástí obývacích pokojů a jejich vybavení se výrazně liší. Kuchyňský trojúhelník a principy ergonomie řeší různé výklopy či výsuvy, které zajišťují pohodlnější přístup k pomůckám a potravinám.

Zdroj: stavebnictvi3000.cz, bydlo.cz