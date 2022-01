Zdroj: BaByliss

Šikovný pomocník zastane práci fénu a kulmy současně, a jelikož používáte jen jeden přístroj, ušetří také vaše ruce. Pokud se vám tahle možnost zamlouvá, poradíme, na co hledět při nákupu kulmofénu.

Kulmofén kombinuje tradiční vytváření zvlněných kadeří kulmou a současně vyfoukání vlasů do sucha fénem. Při nákupu se zajímejte o jeho příkon, typ, počet vyměnitelných nástavců, povrchovou úpravu hlavice a další parametry.

Statický, nebo rotační

Rotační kulmofény mají otáčející se hlavici na obě strany (kartáč), prameny vlasů si samy naberou, natočí a vyfoukají. Práce s nimi je snazší než se statickými kulmofény, u nichž si musíte pomoci druhou rukou a pramen vlasů na hlavici natočit.

Ovládací rukojeť je většinou z plastu či jiného tvrzeného materiálu, všímejte si, jak vám padne do ruky a jak se s ní manipuluje. Povrchová úprava hlavice se řeší z několika různých materiálů, dnes jde hlavně o keramiku, turmalín či titan. Také se navzájem kombinují. Keramika je šetrnější, hodí se pro všechny typy vlasů. Turmalín zabraňuje elektrizování. Titan se doporučuje ženám se silnými a hůře upravitelnými vlasy.

Počet nástavců

Jste zvyklé na jeden účes a nechcete ho měnit? Pak si vystačíte s jedním nástavcem. Více nástavců se hodí tehdy, když po změně toužíte nebo kulmofén používá několik osob. Přístroj může mít třeba jeden další vyměnitelný nebo i několik. Například chcete-li vyhladit delší vlasy, hodí se nástavec o větším průměru, máte-li zájem o vlny, použijte menší průměr. Tvarovací soustředí vzduch na určitá místa a tak dále. U některých modelů lze vyměnitelné nástavce i dokoupit.

Příkon, teplota, rychlost

Příkon udává, kolik elektřiny kulmofén spotřebuje, aby dosáhl požadovaného výkonu. Uvádí se ve wattech (W). S vyšším příkonem stoupá rychlost a efektivita. V průměru se pohybuje mezi 600 až 800 W, samozřejmě najdete i produkty s daleko menším příkonem nebo i větším.

Solidní kulmofén má nabízet více regulací teploty, abyste si mohli upravit účes různé délky a i s ohledem na kvalitu vlasů. Většinou jde o dvě až čtyři různé intenzity teploty. Totéž platí pro rychlost, alespoň dvě možnosti volby představují základ, více je lépe.

Kulmofén Rowenta Ultimate Experience (CF9620) slibuje díky ovládání Style Assist tři stylingové programy, které automaticky upravují teplotu a rychlost otáčení nástavce, cena 2999 Kč. Autor: Rowenta

Další funkce

Rychlý náběh, automatické vypnutí: Pro spěchající je každá minuta zásadní, pak ocení rychlé zahřátí přístroje. Automatické vypnutí představuje bezpečnostní prvek, když kulmofén určitý čas nepoužíváte.

Studený vzduch: Hodí se pro jemné vlasy ale i pro závěrečnou fixaci účesu.

Ionizace: Díky této funkci vlasy nebudou elektrizovat (eliminuje statickou elektřinu), ani nedojde k jejich nezdravému přesušení.

Čistě prakticky

Všímejte si délky kabelu, aby vystačil od elektrické zásuvky až k zrcadlu. A když se bude otáčet kolem dokola, usnadní vám práci. Potěžkejte si kulmofén, čím více váží, tím se vám s ním bude hůře pracovat. Hodně to však záleží na délce a četnosti používání. A co rukojeť, dobře se drží? Neklouže? Jsou ovládací tlačítko pěkně nadosah, přitom samotnému držení nepřekážejí? Nejde o maličkosti, vše, co vám bude byť jen trochu komplikovat cestu ke krásnému účesu, začne při častém či každodenním používání kulmofénu vadit.

Zdroj: Alza.cz, Recenzer.cz