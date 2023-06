Zdroj: Shutterstock

Kuny se snadno protáhnou i úzkými otvory o rozměrech několika centimetrů a běžně používané střešní izolanty pro jejich tvrdé drápy nepředstavují žádnou překážku. Líbí se jim tam, kde je teplo, sucho a nehrozí jim nebezpečí. A právě dobře zateplená střecha přesně splňuje tato kritéria. Jakmile kuna vyvede mladé, tak i během několika měsíců dokážou rozcupovat a znehodnotit izolaci střechy v hodnotě stovek tisíc korun.

Katastrofa na střeše

Devastace izolační vrstvy je velmi rychlá a intenzivní, škody svým rozsahem obrovské. Poškozený izolant je třeba odstranit a nahradit novým, protože je obvykle nepoužitelný. „Když už je kuna ve střeše, je nutné co nejrychleji střechu rozebrat, odstranit a nahradit poškozenou izolaci a výkaly znečištěnou střechu sanovat. S každým týdnem navíc se bude poškození zvětšovat, takže se nevyplatí opravu nic odkládat,“ říká Pavel Švec ze společnosti Stavby Polná.

Škody na střeše způsobené kunou:

Nebezpečí v hnízdě kuny Kuny kálí většinou nedaleko svého pelechu a převážně dlouhou dobu na jedno místo. To vede k prosakování výkalů do obytného prostoru a šíření odporného zápachu. V místech průsaků vznikají plísně. Moč a hnijící zbytky mršin navíc přitahují otravný a nebezpečný hmyz: vosy, sršně, komáry, klíšťata, mouchy a jejich larvy, muňky, blechy. Hnízdo kuny může být i semeništěm nebezpečných chorob, jako je borelióza, Q horečka, leptospiróza, encefalitida, salmonelóza.

Sonda ukáže rozsah škody

Rozsah poškození se zjišťuje pomocí sond nebo odkrytím částí střechy. Při menším rozsahu napadení lze opravu realizovat lokálně, tedy jen v místech, kde byla izolace poškozena. V takovém případě není potřeba nákladně překládat celou střechu a vyměnit veškerou izolaci.

Řešení následků

U větších poškozených ploch je obvykle třeba udělat plošnou opravu včetně výměny znehodnoceného izolantu. Pokud jsou poškozeny podstřešní fólie a parozábrana, je nutné provést kompletní přeložení střechy. V takovém případě se musí demontovat střešní krytina, odstranit střešní latě a vyměnit poškozená fólie a izolace. Jde o odbornou práci, která v sobě zahrnuje klempířské prvky a dobré naplánování postupu rekonstrukce.

Správný postup

Při lokální i plošné opravě musí být poškozená izolace vyjmuta a nahrazena novou. Je třeba opravit i další poškozenou skladbu střechy včetně sádrokartonových podhledů, pokud byly poškozeny prosakujícími výkaly či rozkládajícím se kadáverem. „Doporučujeme proto kompletní dezinfekci postižených prostor,“ vysvětluje Pavel Švec.

Kunu zastaví mechanické zábrany

Součástí lokální i plošné opravy je přesná lokalizace míst, kudy kuna do střechy leze. Jedinou opravdu funkční obranou proti kuně je totiž instalace mechanických zábran v místech, kudy může do střechy proniknout. Takto by si měli objekt preventivně zabezpečit zejména majitelé nemovitostí v blízkosti lesů a parků, kde je výskyt kun častý.

Ocelová síť proti kuně

„Zamezení průniku kuny do střechy dosáhnete pomocí kovových klempířských prvků, tedy ocelovými sítěmi, kudy se kuna neprotáhne. Jedná se o jakýkoli otvor o velikosti kuní lebky. V praxi to znamená všechny otvory o velikosti 5 cm a více. Tyto zábrany musí být pečlivě instalovány všude, kudy může kuna potenciálně do střechy vniknout,“ vysvětluje Pavel Švec. Tyto zábrany se instalují během tepelné izolace nové střechy či během rekonstrukce izolačního souvrství již napadené střechy.

