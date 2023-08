Zdroj: Shutterstock

Pečení v solné krustě je osvědčená, ale trochu zapomenutá technika. Setkat se s ní můžete především při přípravě jemného rybího masa, šéfkuchaři ji s oblibou používají při pečení pražmy, mořského vlka nebo pstruha. Skvěle se hodí i na přípravu kuřete, které po upečení zůstane dokonale křehké a má úžasnou chuť.

Jak na kuře v solné krustě? Podívejte se na návod krok za krokem:



Jak to funguje?

Příprava masa v solné krustě má kořeny ve Španělsku. Je velmi jednoduchá, zábavná a především funkční. Obal ze směsi soli a bílku kuře neprodyšně uzavře, takže chutě a vůně ani šťávy nemají kam uniknout – a zůstanou v mase. Pokud vás napadne, že by mohlo být ve výsledku kuře příliš slané, není třeba se bát. Je ale důležité během přípravy ohlídat především dvě věci. Tou první je neporušená kůže – solná krusta by se neměla přímo dotýkat masa. Druhou je konzistence solné směsi, která by měla připomínat mokrý písek. Díky tomu se během pečení vysuší, krásně zpevní a nepronikne do masa. Před podáváním ji rozbijete nožem nebo paličkou a vyloupnete si dokonalé kuře.



Kuře pečené v solné krustě

Čas přípravy: 150 minut



Ingredience:

1 celé kuře o hmotnosti cca 1 700 g

2 stroužky česneku

čerstvé bylinky (rozmarýn, tymián, oregano, petrželka...)

2 kg soli

3 bílky

Příprava:

1) Kuře vyjměte z lednice minimálně 30 minut před přípravou, aby mělo pokojovou teplotu.

2) Česnek a čerstvé bylinky nasekejte nahrubo a vetřete do břišní dutiny.

3) Troubu předehřejte na 190 ºC.

4) Z bílků vyšlehejte sníh, nasypte do něj sůl a promíchejte. Výsledná hmota by měla mít konzistenci mokrého písku a měla by být soudržná, ne tekutá.

5) Pekáč vyložte pečicím papírem. Na něj rozložte část solné směsi ve vrstvě vysoké zhruba 2 centimetry. Na ni položte kuře prsy směrem nahoru. Rovnoměrně ho pokryjte zbytkem hmoty tak, aby bylo zcela zakryté.

6) Kuře vložte do trouby a pečte 2 hodiny.

7) Po vyjmutí z trouby nechte kuře odpočinout alespoň 15 minut. Poté pomocí paličky nebo nože opatrně rozbijte solnou krustu. Pokud na kuřeti zůstanou její zbytky, oprašte je štětečkem.

8) Kuře naporcujte a podávejte.

Zdroj: www.ireceptar.cz, www.leguerandais.fr