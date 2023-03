Zdroj: Shutterstock

Máte rádi rychlá jídla? Pak asi milujete kuskus. Je to jedna z nejjednodušších příloh vůbec. Jenže mnoho lidí ho ochutná v české verzi a řekne si, že raději bude jíst něco jiného. Kdo však ochutná ten pravý arabský, už na něj nezanevře. Tedy pokud ho umí sám uvařit.

A jak se to dělá? Začneme klasikou, kterou jste možná ochutnali. Je to ta česká cesta, která chutná tak nějak divně. Tedy spíš nechutná. Je taková nijaká. Bez chuti a zápachu a možná v tom ucítíte glutamát. Ano, máme na mysli standardní verzi, kdy se hrnek kuskusu zalije o kousek víc než 1,5násobkem horké vody se lžičkou soli, nechá se přiklopený, aby pěkně nabobtnal a vsákl všechnu vodu. Český kuskus, který koupíte v obchodě, je takový hrubý polotovar. Může se tak stát, že bude stále tvrdý. Můžete pak trochu vařicí vody přilít. Je to lepší, než mít kuskus plovoucí ve vodě.

Ten glutamát je tam cítit, když si k tomu přihodíte masox. Je to docela nechutné, ale takový vývar v kuskusu v tomhle podání je docela důležitá věc. Kuskus alespoň dostane nějakou chuť. Jenže ten kdo má rád rychlá jídla většinou nepoužívá domácí tažený vývar.

Tak ale pojďme na správnou verzi. Dejte dvě lžíce olivového oleje do hrnce a rozehřejte ho. Na něj shrábněte koření – půlku chilli papričky, tymián a na tenoučké plátky nakrájený česnek. Kdo chce, může přidat najemno nasekaná sušená rajčata. Samozřejmě, že můžete dát i jiné podle vlastních preferencí, vynikající je třeba marocký recept v němž je jedna dvě dávky kari koření, půl dávky skořice, půl dávky drceného kmínu, dvě dávky sezamového semínka a na domíchání máta. Stačí jen nechat rychle rozvonět a hned nasypte suchý kuskus. Ten pohoňte po hrnci s olejem a kořením tak, aby se všechny kuličky v oleji nádherně obalily. Hned stáhněte z plamene, posolte a zalijte vývarem (pokud zaléváte masoxem, nesolte). Opět stejný poměr vody a kuskusu – 1,7:1.

Až nabobtná a nasákne tekutinu, promíchejte vidličkou. A je hotovo. Samozřejmě, že můžete rovnou vmíchávat zeleninu, maso apod. Nebo to může být samostatná příloha.

