Zdroj: Shutterstock

Podle zprávy Hospodářské komory ČR se budou pravděpodobně měnit pravidla pro kvalitativní hodnocení plynu. Požádala ji o to totiž společnost NET4GAS, která zajišťuje dodávky plynu do ČR a jeho uskladňování.

Dosud jsme totiž dostávali plyn z Ruska, a to plynovodem z toho samého zdroje. Kvalita tak byla neustále stejná. Ovšem dnes se mění zdroje na jak zemní plyn z Ruska, tak i z jiných zemí, a ještě do toho přibývá zkapalnělý zemní plyn LNG. Tyto zdroje nemají kvalitu a parametry stejné. Především u Wobbeho indexu je to nejpatrnější.

Wobbeho index Jedná se o jednu z metod, která se používá k měření kvality plynu. Tento index byl vytvořen chemikem Gerritem Wobbem v roce 1963 a udává poměr hrubého tepelného výkonu (HHV) zemního plynu k hrubému tepelnému výkonu metanu (CH4). Wobbeho index se používá k porovnání kvality různých typů zemního plynu, jako jsou například zemní plyn z ropných polí nebo zemní plyn z uhlí. Wobbeho index se používá k porovnání výstupu energie spalování palivového plynu s různým složením v zařízení (oheň, vařič atd.). Pokud mají dvě paliva identické Wobbeho indexy, pak pro daný tlak a nastavení ventilů bude rovněž stejný energetický výkon. Obvykle jsou povoleny odchylky až 5 %, protože by to pro spotřebitele nebylo patrné.

Hodnoty tohoto indexu u LNG přesahují hodnoty nyní uvedené v Řádu provozovatele přepravní soustavy, a tak společnost NET4GAS začala spolupracovat s Energetickým regulačním úřadem, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Hospodářskou komorou ČR na změně tohoto řádu.

Jiný, ne nebezpečnější

Co to znamená pro nás? Především je třeba upozornit, že plyn bude mít mírně jiné složení, které neznamená, že by byl nebezpečnější nebo nefunkční. Nezhorší se funkce plynových kotlů, nebude větší riziko výbuchu apod. To, co se stane, bude změna charakteristiky plynu. To znamená, že například v plynových sporácích nepůjde tak dobře zapálit nebo nebude tak rychle vařit, protože bude mít jinou výhřevnost.

Zdroj: Hospodářská komora ČR, ERÚ, NET4GAS