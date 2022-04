Zdroj: Shutterstock

Proč si pořídit květiny do kanceláře? Důvodů je hned několik. Tím nejdůležitějším je zelená barva, která uklidňuje a ulevuje očím. Navíc až o 15 % zvyšuje soustředěnost a produktivitu. Další důvody jsou, že květiny v kanceláři skvěle čistí vzduch, redukují hluk, filtrují škodlivé látky z prostředí, zvyšují vlhkost vzduchu a podporují kreativitu. Jaké jsou ty nejvhodnější?

1. Dracéna

Dracaena je jedna z nejoblíbenějších interiérových rostlin. Může za to její exotický vzhled a nenáročnost na pěstování. Vhodné jsou například dracény skupiny deremensis s širokými pruhovanými listy. Interiéry kanceláří ale osvěží i další odrůdy, jako je například Massangeana nebo Song of India. Při zálivce dbejte na to, aby květináč nikdy nestál ve vodě a kořenový bal nikdy úplně nevyschl.

2. Břečťan

Břečťan se pěstuje v mnoha variantách, které se od sebe liší velikostí, tvarem a především barvou listů. Všeobecně lze říci, že zelenolisté kultivary rostou dobře ve stínu a chladu, pestrolisté na světle a v teple. Tyto rostliny se snadno adaptují na rozličná prostředí a ocení častější rosení. Rostou poměrně rychle, a proto se doporučuje je pravidelně zaštipovat. Díky nízkým nárokům na péči jsou vhodné i pro začátečníky.

3. Fíkusy

Fíkusy pomáhají čistit vzduch a jsou dobře odolné vůči škůdcům. Mohou být převislé, popínavé, stromkovité, s velkými či drobnými listy. Nenáročný je zejména Ficus lyrata, který roste vzpřímeně a snáší světlo i polostín. Je tedy vhodný i do menších kanceláří. Stačí ho jen čas od času zalít. Ficus elastica zase skvěle umí odstraňovat z ovzduší škodlivý formaldehyd.

4. Lopatkovec

Lopatkovec má velké lesklé listy a bílé květy vyrůstající vzpřímeně na dlouhých stopkách. Obdivovat je můžete celoročně. Díky své zásobárně vody je vhodný k osvěžení vzduchu. Je také výborný v pohlcování alkoholu, acetonu, trichlorethylenu, benzenu a formaldehydu. Bude spokojený v interiérech s pokojovou teplotou a snáší i hůře osvětlená stanoviště.

5. Kapradiny

Kapradiny patří k těm nejstarším rostlinám na Zemi. Ledviník ztepilý funguje v kancelářích jako výborný pohlcovač škodlivých látek. Do vzduchu naopak přidává životadárnou vláhu. Nemá květy, o to větší péči však vyžadují jeho listy. Aby vydržely svěží, je nutné rostlinu pravidelně zalévat a rosit, jinak brzy zhnědnou a odpadnou. Prospívá mu teplota kolem 18 stupňů, vysoká vlhkost vzduchu a světlé místo bez přímého slunečního záření.

