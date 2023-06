Zdroj: Perfect Fit

Patříte mezi zkušené chovatele koček? Nebo o kočičce skutečně teprve uvažujete? V našem zábavném kvízu se rozdíly stírají, podstatná je hlavně vaše laskavá povaha a chuť proklikat se zvídavými dotazy až na úplný konec.

Ale předtím se ještě potěšte pohledem na různá mláďátka. Nejsou rozkošná?

Říká se, že zatímco psi se naučí poslouchat svoje páníčky, kočky to prý nikdy nedokážou. Není to pravda. Jen u výchovy musíte jasně nastavit mantinely. Když je kočka agresivní nebo močí v celém bytě, místo trestu začněte pátrat po příčině. Dalším mýtem je vrnění kočky, které si mnozí z nás vykládají jako výraz spokojenosti. Může to tak být, a stejně tak může jít o projev stresu, strachu či bolesti. Nedivte se, ani když vám chňapá po ruce, jakmile jí hladíte bříško - ta pohybující se věc je pro ni hračka. Přitom existují lepší zdroje zábavy. Snažte se zamezit tomu, aby se kočička nudila, pak bude vymýšlet doslova psí kusy.

