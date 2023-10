Zdroj: Shutterstock

Dýně je královnou podzimní kuchyně. Krásně vypadá, skvěle chutná a navíc má univerzální využití, protože ji lze použít do slané i sladké kuchyně. V tomto populárním receptu se dýně přidává do těsta a díky snadnému triku s provázkem má sladké pečivo i její tvar.

Dýňová sezona je v plném proudu a každý tip, jak tuto oranžovou krásku zpracovat, přijde vhod. Pokud jste se už po nějaké inspiraci poohlíželi, možná jste narazili na půvabné sladké bochánky ve tvaru malých dýní.

Na první pohled může jejich příprava vypadat pracně, ve skutečnosti jde ale o běžné kynuté těsto, do něhož pro lepší chuť a výraznější barvu přidává dýňové pyré. O krásný tvar se postará jednoduchý trik s kuchyňským provázkem – tuto práci můžete svěřit i dětem.

Na pyré můžete použít jakýkoliv druh dýně, který máte k dispozici – my doporučujeme hokkaido, která se nemusí loupat, nebo máslovou dýni, jejíž chuť je velmi jemná a lahodná. Dýni stačí nakrájet na kousky a upéct doměkka v troubě – při 200 °C to trvá 20–30 minut. Poté ji rozmixujte, nechte vychladnout a můžete se pustit do přípravy moučníku.

Podívejte se na přípravu dýňových bochánků ve videu:

Kynuté dýně se skořicí

Čas přípravy: 90 minut + 90 minut kynutí

Ingredience:

500 g hladké mouky

20 g čerstvého droždí (nebo 7 g sušeného)

150 g dýňového pyré

250 ml mléka

50 g rozpuštěného másla

1 čajová lžička skořice

2 lžíce cukru

2 vejce

špetka soli



Na potření a ozdobu

3 lžíce másla

lžíce medu nebo javorového sirupu

vlašské nebo pekanové ořechy

Příprava:

1) Nejdříve si připravte kvásek. Do menší misky nalijte 100 ml vlažného (ne horkého) mléka a rozdrobte do něj droždí. Přidejte lžíci cukru, lžíci mouky, promíchejte a nechte na teplém místě 10–15 minut odpočinout. Během této doby se droždí aktivuje, ve směsi se začnou tvořit bublinky a bude pěnit.

2) Do větší misky nasypte mouku, přidejte cukr, skořici, špetku soli a promíchejte. Ve zbylém mléce rozšlehejte jedno vejce, poté přidejte rozpuštěné máslo a dýňové pyré.

3) Uprostřed mouky utvořte důlek a vlijte do něj kvásek. Přidejte dýňovou směs z předchozího bodu a pomocí vařečky nebo kuchyňského robota vypracujte hladké těsto, které se nebude lepit na stěny nádoby.

4) Těsto přikryjte utěrkou nebo kuchyňskou folií a nechte minimálně hodinu kynout na teplém místě – ideální teplota je 25-35 °C. Misku můžete vložit také do trouby, ale nesmí být předehřátá na více než 50 °C.

5) Jakmile těsto zdvojnásobí svůj objem, přemístěte ho na vál lehce poprášený hladkou moukou. Rozdělte ho na 10–15 dílků a vytvarujte z nich malé bochánky.

6) Kuchyňský provázek ustřihněte zhruba v délce 50 cm. Vložte ho pod bulku, nahoře překřižte, otočte a opět překřižte, a tak pokračujte, dokud nevytvoříte tvar hvězdy. Nakonec provázek zauzlujte – není třeba ho příliš utahovat, těsto ještě nakyne.

7) Připravené bochánky vyskládejte na plech vyložený pečicím papírem a nechte ještě 30 minut kynout.

8) Troubu předehřejte na180 °C.

9) Vykynuté bochánky potřete vejce rozšlehaným s trochou vody a vložte je do trouby. Pečte 30 minut dozlatova.

10) V hrnci na mírném plameni rozpusťte tři lžíce másla s medem nebo javorovým sirupem. Ihned po vytažení z trouby touto směsí potřete každý bochánek.

11) Po vychladnutí odstřihněte provázek a do každého bochánku vložte kousek ořechu jako stopku. Použít můžete také dýňové semínko nebo skořicovou kůru.

Zdroj: thegreatbritishbakeoff.co.uk, www.vareni.cz