Připravit kynuté těsto je tak trochu umělecké dílo, je třeba najít správnou rovnováhu mezi vědou a intuicí. I když je těsto občas záludné a někdy vypadá, jako by mělo vlastní vůli, nebojte se. S naším průvodcem se dozvíte vše, co potřebujete k tomu, aby vám kynuté těsto vždy vyšlo na jedničku. Ať už jste majitelé kuchyňského robota, nebo raději zpracováváte těsto ručně, máme pro vás tipy!

Chleba je hotový zázrak. Transformovat se z jednoduché směsi mouky, vody, droždí a soli na nádherně nadýchaný chlebíček, buchtu či koláč, to je něco! Tento proces není jen o okopírování receptu, musíte pochopit, jak těsto pracuje a co potřebuje, aby se mu dařilo. Pojďme se tedy ponořit do světa těsta!

Kynuté těsto je věda! V tomto videu ale najdete odpovědi na úplně všechny otázky. Dámy a pánové, univerzita pečení přímo zde:

Jak udělat kynuté těsto v robotu?

Máte-li doma kuchyňský robot, máte štěstí! Příprava kynutého těsta je v něm opravdu jednoduchá! Stačí do něj nasypat všechny ingredience a nastavit na pomalé míchání. Robot udělá těžkou práci za vás, zatímco vy si můžete v klidu popíjet kávu. Klíčem je nechat robot pracovat dostatečně dlouho, aby se těsto dobře zpracovalo a získalo potřebnou strukturu. Ale pozor, příliš dlouhé zpracování může těsto přepracovat!

Jak na kynuté těsto bez robota?

Pokud nemáte robota, nezoufejte! Příprava kynutého těsta ručně je sice trochu náročnější, ale zato poskytuje neocenitelný pocit uspokojení. Začněte mícháním suchých ingrediencí, pak přidejte mokré a míchejte, dokud se nespojí. Poté začněte hnětat. Bude to vyžadovat trochu síly a trpělivosti! Hněťte těsto asi 10-15 minut, než získá pružnou a hladkou konzistenci. Těsto je živý organismus, takže s ním zacházejte něžně!

Co podporuje kynutí těsta?

Kynutí těsta je magie, kterou provádí droždí. Tito malí kouzelníci přeměňují cukry v mouce na alkohol a oxid uhličitý, což způsobuje kynutí. Ale aby mohli pracovat efektivně, potřebují teplé a vlhké prostředí. Takže pokud chcete, aby vaše těsto kynulo jako o závod, pokuste se vytvořit těmto malým drožďovým kouzelníkům ideální podmínky.

Jak nechat vykynout těsto v troubě?

Jedním z nejlepších míst pro kynutí těsta je trouba. Ne, nezapínejte ji - potřebujeme pouze teplé a klidné prostředí, které trouba poskytuje. Pokud máte funkci prokvašování, je to ideální, ale pokud ne, můžete troubu jednoduše předehřát na nízkou teplotu (asi 50 °C), pak ji vypnout a vložit těsto dovnitř. Pamatujte, těsto musí být přikryté čistou utěrkou nebo fólií, aby nevyschlo. A pak stačí jen čekat a sledovat, jak se těsto pomalu nafukuje!

