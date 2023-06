Zdroj: Shutterstock

Kypřicí prášek patří ke stálé výbavě tam, kde se peče – bábovky, bublaniny, ovocné koláče ani muffiny se bez něj neobejdou. Smíchá se s moukou, přidá k dalším ingrediencím a v troubě se postará o to, aby těsto vyběhlo a bylo nadýchané a kypré. Jedlá soda funguje podobně, přesto je nemůžete libovolně zaměňovat. Proč?

Upečte si nadýchanou bábovku plnou ořechů a čokolády. Postup najdete ve videu:



Kyselé a zásadité

Jedlou sodu najdete ve složení kypřicího prášku, pokud ji ale chcete použít samostatně, je třeba udělat v receptu úpravu. Soda je zásaditá a pro požadovaný efekt nakypření potřebuje kyselou společnost. Pokud byste ji v receptu použili místo prášku do pečiva, nebude fungovat – tedy za předpokladu, že jednou z ingrediencí těsta není jogurt, mléko, kefír nebo třeba kyška. Ty se totiž postarají o adekvátní chemickou reakci a vznik oxidu uhličitého, který těsto nakypří. V případě kypřicího prášku je kyselá složka obsažena přímo v něm – nejčastěji se jedná o difosforečnan nebo vinný kámen. Jeho použití je tedy univerzálnější.

Co je to vinný kámen? Vedle klasického kypřicího prášku se běžně prodává také alternativa s vinným kamenem. Jedná se o draselnou sůl kyseliny vinné, která vzniká přirozeně během kvašení vína. Usazuje se na dně lahve či sudu a na kvalitu vína nemá vliv, přesto se z estetických důvodů odstraňuje. Využití nachází v potravinářství – nejčastěji jako kypřidlo a protispékavá látka.



Na co si dát pozor?

Při pečení s kypřicím práškem i sodou jde doslova o čas. Kypřidla začnou reagovat velmi rychle po kontaktu s ingrediencemi, proto je třeba postupovat svižně a krátce po smíchání těsta ho vložit do předehřáté trouby. Pokud byste ho nechali stát na lince a ještě krájeli ovoce nebo připravovali drobenku, chemická reakce se spustí a oxid uhličitý začne vyprchávat. Moučník by během pečení nemusel vyběhnout, nebo se vám po vyjmutí srazí. To se může stát i z dalšího důvodu, a tím je teplota ingrediencí. Před přípravou by měly mít všechny stejnou – vyjměte je proto z lednice včas.

Zdroj: karolinafour.cz, womanonly.cz, vitalweb.cz