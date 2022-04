Zdroj: Zámek Loučeň

Možná byste to neřekli, ale u nás najdete spoustu bludišť a labyrintů. Víte, jaký je mezi nimi rozdíl? V tom prvním lze zabloudit raz dva, kvůli mnoha slepým uličkám, o to zábavnější je pak hledat kudy ven. Kdežto labyrint má jen jednu cestu, i když klikatou. Nicméně někteří provozovatelé si názvosloví vykládají tak i tak, nenechte se tím zmást a raději se bavte.

Jedno místo, dvanáct možností

Barokní zámek Loučeň na Nymbursku je zasazený v krásném anglickém parku, který je už pěkných pár let velkým magnetem díky mnoha labyrintům a bludištím. Tady jich mají rovných dvanáct. První labyrint najdete hned na nádvoří, ale ve dne byste ho mohli přehlédnout, je totiž světelný a jeho kouzlo se naplno projeví po setmění. Zkuste mezitím písmenkový nebo pískovcový a projděte si rovněž zdejší bludiště. Největší atrakcí je tisové, které se rozkládá na ploše asi 1450 m², nejmenší zase prstový labyrint, ten má zhruba 0,5 m². A když najdete cestu z palisádového bludiště a vyjdete na zvýšený můstek, zjistíte, že má zajímavý tvar. Schválně, kterou část lidského těla vám připomene?

Zámek Loučeň, palisádové bludiště Autor: Zámek Loučeň

Někdy příště: Obrovské habrové bludiště zvané Obludiště u Jindřichova Hradce se rozkládá na ploše asi 6000 m², rádi vás tu uvidí od 30. dubna. Zajímavá jsou rovněž kukuřičná bludiště, na jejich návštěvu si však budete muset ještě nějaký čas počkat, otevřou se patrně od června (více info na Kukuricaci.cz).

Památník jako labyrint

Náš další výletní cíl je opravdu výjimečný. V Černé Vodě kousek od města Žacléř najdete originální kamenný památník J. A. Komenského, jehož autorkou je sochařka Paulina Skavová. Jde o kruhový labyrint, v jehož středu uvidíte bronzovou podobiznu Učitele národů. Umístění památníku není náhodné. Má se za to, že právě tudy Komenský se svými stoupenci odcházel z rodné země do Lešna, aniž tenkrát věděl, že se domů už nevrátí.

Když budete labyrintem procházet, všímejte si písmen, jaká slova z nich sestavíte? A až se budete kochat výhledy po okolí, vzpomeňte si na tento slavný citát, který Komenský pronesl před několika stovkami let, přitom stále platí: Kdyby hlupáků nebylo, kde by se brala moudrost?

Labyrint - památník J. A. Komenského Autor: Werner Zosel

Někdy příště: Popularity lanových parků využívají lanová bludiště, najdete je například pod hradem Helfštýn nebo u obce Ostravice (asi 2 kilometry od ní).

Kde budete zaručeně nej

Petřínské zrcadlové bludiště je sice nejslavnější, zato líbeznické má dvakrát tolik zrcadel. Vyrazte za ním do Divadla kouzel Pavla Kožíška v obci Líbeznice, pár kilometrů od hranic našeho hlavního města. Zdejší bludiště je natolik promyšlené, že najít z něj cestu dá docela práci, ale vážně se u toho budete bavit. Pro radost všech generací slouží také několik optických klamů, doporučujeme zejména reverspektivu – pohled na obraz, který se mění před očima, stačí popojít o kousek blíž nebo dál. Zrcadlový labyrint má otevřeno zejména o víkendech, během svátků a školních prázdnin.

Zrcadlový labyrint v Divadle Pavla Kožíška Autor: Zrcadlovylabyrint.cz

Někdy příště: Zrcadlové „ztrácečky“ objevíte i jinde. Například v Ústí nad Labem. Stačí se dostat k obchodnímu centru Forum a nechat se vyvézt lanovkou k výletnímu zámečku Větruše. Slibujeme božské výhledy, zrcadlové bludiště a ještě jedno navíc.



