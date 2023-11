Zdroj: shutterstock

Stručný souhrn z článku: Langoše jsou oblíbenou pochoutkou, kterou mnozí známe z dětství z návštěv koupališť a bazénů.

Článek nabízí recept na přípravu langoší doma, s důrazem na správnou přípravu těsta, které by mělo být hladké, lehce lepivé a dostatečně kynout. Do těsta lze přidat i další ingredience pro vylepšení chuti.

Kromě receptu článek poskytuje tipy na správnou techniku smažení langošů, včetně optimální teploty oleje, a nabízí různé nápady na náplně a oblohu, včetně klasických variant sýra a česneku a odvážných sladkých kombinací. Tento souhrn byl vytvořen pomocí AI a je kontrolován redakcí.

Langoše, mňamky plné sýra a česneku, známe všichni z dětství, kdy jsme je kupovali u stánků u koupališť a bazénů. Jejich křupavá kůrka a šťavnatý vnitřek dokázaly okamžitě zlepšit náladu a dodat energii na celý den plný plavání a dovádění. A co kdybyste si teď mohli tuto pochoutku připravit i doma? S námi to půjde hravě!

Langoše podle ověřeného receptu:

Začneme tím nejdůležitějším - těstem

Aby bylo křupavé a vzdušné, je potřeba věnovat pozornost kvasnicím. Ty by měly být čerstvé a aktivní, což zjistíte tak, že je rozmícháte v teplém mléku s trochou cukru a necháte asi 10 minut odstát. Těsto by mělo být hladké a lehce lepivé, a je důležité ho pořádně propracovat a nechat dostatečně dlouho kynout. V ideálním případě by mělo zdvojnásobit svůj objem. A nebojte se experimentovat! Do těsta můžete přidat i trochu chilli nebo bylinek pro extra chuť.

Langoše podle dalšího ověřeného receptu:

Co jsou kvasnice? Kvasnice jsou jednobuněčné houby, které se používají při výrobě chleba a dalších pečiv. Pomáhají těstu kynout fermentací, při které přeměňují cukr na alkohol a oxid uhličitý. Jsou to živé organismy a lze je vidět pouze pod mikroskopem. Jsou citlivé na teplotu a vlhkost a jejich životnost závisí na způsobu skladování. Kromě čerstvého droždí existují také suché kvasnice. Kvasnice jsou citlivé na teplotu a jejich kvalita se může zhoršit, pokud jsou vystaveny vysokým teplotám. Kvasnice jsou také bohatým zdrojem živin a mohou být použity v kosmetice nebo jako součást stravy.

Teď, když máte těsto připravené, se podíváme na techniku smažení

Langoše by měly být křupavé a zlatavé, ale zároveň uvnitř šťavnaté. Klíčem k úspěchu je správná teplota oleje – ideálně mezi 170-180 °C. Pokud olej není dostatečně horký, langoše se nasáknou olejem a budou mastné. Na druhou stranu, pokud je olej příliš horký, langoše zvenku spálí, ale uvnitř zůstanou syrové. Nezapomeňte olej mezi jednotlivými langoši vyčistit, aby se zachovala jejich perfektní chuť.

A co se týče náplně a oblohy?

Tady se můžete opravdu vyřádit! Klasika je samozřejmě strouhaný sýr, česnek a kysaná smetana, ale proč si nezpestřit život a nezkusit i něco nového? Skvěle chutnají i s domácí tatarkou, slaninou nebo různými druhy sýrů. A pro ty odvážnější tu máme tip na sladkou variantu - s Nutellou a banánem. Nebojte se experimentovat a najít svou vlastní oblíbenou kombinaci!

Zdroj: fresh.iprima.cz, vareni.cz