Zdroj: Möbelix

Většinou se snadno přemísťuje, nabízí další místo na sezení a někdy i úložný prostor a použít se dá všude. Lavice je skutečně nejvíce univerzální kus nábytku, který se hodí do každého interiéru, ale i na balkon nebo zahradu.

Na klasické venkovní lavice s opěradlem jsme dávno zvyklí, nicméně mnohé provedení současných lavic se zádovou opěrkou vždycky nepočítá. Ta může být, a nemusí. A když není, pak se lavice opravdu uplatní kdekoliv. Jako univerzální místo na sezení nebo odkládání věcí.

Máte menší byt a stále si myslíte, že není dobře zařízený? Mrkněte na 10 tipů vhodných právě pro vás:

Hned za dveřmi

Masivnímu návratu lavic nahrává rovněž jejich obliba u designérů, kteří často sází na vestavné provedení v rámci skříňové sestavy ve vstupní části bytu. Výsledkem je sjednocený prostor a perfektně využité místo. Lavice může mít odklápěcí víko nebo integrované šuplíky. Další bezvadná věc: bude-li jeden spodní šuplík plný, poslouží místo schůdku (až budete vyndavat věci z horní části skříně). Nebo jako pomoc pro snazší zavazování tkaniček u bot (což ocení lidé v těch nejlepších letech). Podívejte se na video, jak to funguje. Pro větší pohodlí se přidává polstrování, případně využijte textilní sedáky.

Autor: Kare-shop

Univerzální nábytek

Mobilní lavice se hodí všude, kde vysloveně nejde o centimetry. Postavte ji kamkoliv, a neuděláte chybu. V ložnici například doplní postel u nohou, ale může stát i vodorovně s postelí, třeba u okna, spolu s nočním nebo toaletním stolkem. V dětském pokoji lze využít lavici bez čalounění, pak poslouží i jako stolek pro ty nejmenší. Hodí se rovněž do koupelny, abyste při některých úkonech přestali balancovat na jedné noze. Ostudu neudělá ani jako doplňkový nábytek v obýváku, naopak. Bude-li bez polstrování, nahradí třeba květinový stolek, a když přijde návštěva, doplní místa na sezení. V tom je její kouzlo: i jednoduchá lavice se změní, když přidáte podsedáky, kožešinový přehoz (nebojte se imitací), deku nebo polštářky.

Na tohle si dejte pozor

Lavice umístěná v opravdu malém frekventovaném prostoru, typicky jde o jídelní kouty v kuchyni, má mít rovné nohy. Zkosené nohy směřující do stísněného prostoru se můžou stát zdrojem úrazů.

Více lidí u stolu

Lavice stoprocentně nabízí větší prostor při stolování. Kdybyste ke stolu o délce například 200 cm postavili tři židle, půjde o komfortní řešení. Pokud je nahradíte lavicí, na dvoumetrovou se dobře usadí i čtyři osoby. A když zvolíte rohovou lavici, vejde se vás ještě více.

Vnímáte jídelní stůl jako středobod rodinného dění, sedíte u něj často a dlouho? Pak by lavice měla být vybavená zádovou opěrkou. Na běžné rychlé stolování třikrát denně opěradlo nepotřebujete, navíc u lavice postavené u zdi ho nahradí podsedák/polštářek, o nějž se opřete. Lavice bez opěradla umístěná do prostoru je praktická i v tom, že se dá překročit, aniž byste s ní manipulovali. To je velká výhoda oproti židlím, šetříte místo.

A co venku

Čím dál tím víc se lavice nosí i venku. Kromě klasických tvarů, často vyrobených ze dřeva, kovu či třeba recyklovaného plastu, se nabízí lavice typu lounge. Odpovídají trendu „chceme žít venku jako doma“, prostě i na mini balkoně člověk touží po pohodlí jako v obýváku. Proto se u lavic volí nižší výška a pokud možno i širší sed plus outdoor polstry. Stejně jako sedačky se i některé lavice prodávají po jednotlivých dílech, klidně z nich sestavíte venkovní maxi gauč. Nebo můžou mít výsuvný díl, který se změní v další místo pro sezení, či malý stolek na občerstvení, případně sklopné opěradlo. Podstatné je pohodlí, ostatně i lavice fungující jako komoda s úložným prostorem se často neobejdou bez měkkých sedáků.

Zdroj: livingetc.com