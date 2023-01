Zdroj: shutterstock.com

Kouzlo lavičky na terase, zahradě nebo chalupě jste už jistě objevili. Umíte si ji ale představit třeba i v ložnici u postele, v chodbě u botníku nebo třeba v obýváku? Pokud ne, neměla by vám uniknout naše dnešní inspirace.

I když se teď lavičky v interiéru příliš často nevidí, dříve tomu tak nebylo. Jde o interiérový doplněk, který byl v dřívějších časech zcela běžný, ale postupně se vytratil. A dnes uvidíte, jaká je to škoda.

Lavička nejen na sezení

Lavička není jen kouskem nábytku vhodným k posezení na terase, ale také k ukládání bot v předsíni, knih v ložnici, ale také časopisů v pracovně. V obývacím pokoji můžete lavičku zaměnit za taburet nebo křeslo. V ložnici můžete na lavičku odkládat dekorativní polštářky.

Proč by neměla chybět i u vás doma?

Lavička v interiéru má řadu výhod. Nejen že ji díky její velikosti můžete snadno přemisťovat z místa na místo, ale také může fungovat jako odkládací plocha. Užitek bude mít také při oblékání, kdy se na ni můžete pohodlně usadit. A to nejen při oblékání, ale také obouvání bot. V tomto případě si dejte pozor na to, aby byla lavička dostatečně vysoká, abyste se mohli pohodlně posadit i postavit.

Lavička vhodná k odpočinku

Zatímco některé lavičky mohou být pouze designovou záležitostí, jiné můžete dát na místa, která přilákají třeba milovníky čtení. Lavičku můžete umístit do obývacího pokoje pod okno, kde bude dostatek světla, ale také hezký výhled do okolí. V koupelně může posloužit k odkládání věcí. V tomto případě ale volte variantu bez čalounění, kterému by vlhkost spíše uškodila.

