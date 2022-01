Zdroj: Pixabay

Konopí (Cannabis) se pěstuje po celém světě už po tisíciletí. Používalo se v lékařství, stavebnictví, potravinářství i textilním průmyslu. Lidé využívali jeho užitečných vlastností, než ho ve 20. století zakázali, jako nebezpečnou rostlinu. V posledních letech se ale opět těší svému návratu. Obsahuje totiž stovky kanabinoidů s různými léčivými účinky. Nejznámější z kanabinoidů jsou látky CBD, CBG a THC.

Co je CBD

Kanabidiol CBD se nachází v rostlině Cannabis sativa. Na rozdíl od THC, které způsobuje omámení, není CBD psychoaktivní látka. Naopak! CBD má významný terapeutický potenciál u spousty zdravotních potíží, jako je epilepsie, deprese, Crohnova nemoc, roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, diabetes a dokonce zbavuje i závislosti na drogách. Nejčastěji se užívá ve formě olejů, v nichž se CBD rozpouští. Čím dál více oblíbené jsou také konopné čaje ze směsi odrůd technického konopí obsahující 3 až 4 % CBD.

Léčebné konopí Autor: Pixabay

Co je CBG

Kanabigerol CBG není sice tak populární jako CBD, ale představuje také důležitou roli. Nedávný výzkum prokázal, že CBG dokáže člověku pomoci s mnoha chorobami a se zvládnutím složitějších zdravotních stavů. Pomáhá například při zánětlivém onemocnění střev či problémech s močovým měchýřem. Má také antimikrobiální účinky, stimuluje chuť k jídlu, což je užitečné při léčbě anorexie, a může chránit nervovou soustavu před poškozením. Nejoblíbenějšími produkty z kanabigerolu je CBG olej a CBG krystaly, které mají práškovou konzistenci. Krystaly se využívají při vaření, pečení, ale i jako přísada do různých nápojů.

Účinky THC

Tetrahydrokanabinol neboli THC je nejznámější látka obsažená v konopí. Má psychotropní účinky, což znamená, že po požití konopí se vám změní vědomí a látka vás omámí. To jsou hlavní důvody, proč je ve většině zemí světa rostlina zakázaná. Ještě donedávna se rostlina pěstovala pro co největší obsah THC. Během let se ale tento trend obrátil ve prospěch kanabidiolu CBD. Ačkoliv je THC spojováno pouze s kouřením, má i terapeutické účinky. Pomáhá od nevolnosti a bolestí, zvyšuje chuť k jídlu a má i protinádorový potenciál.

Léčebné konopí Autor: Pixabay

Jak kanabinoidy v těle fungují?

Každý člověk a zvíře má v sobě takzvaný endokanabinoidní systém, což je soustava kanabinoidních receptorů nacházejících se v mozku, kůži, ledvinách i ve střevech. Naše tělo si samo produkuje své vlastní kanabinoidy, které se nazývají endokanabinoidy. Ty se následně vážou na zmíněné kanabinoidní receptory a zajišťují tak rovnováhu organismu. Pokud endokanabinoidní systém nefunguje, začnou se objevovat zdravotní problémy. Kanabinoidy z konopí fungují stejně jako endokanabinoidy, které si tělo produkuje samo. Zapadají do pomyslných zámků jako klíče a spouštějí různé biochemické reakce.

