Určitě už jste tyhle centimetr široké pásky, které mají po jedné straně svítící diody, viděli. Jsou vážně praktické a jako doplňkové a orientační světlo kdekoliv v interiéru vlastně nezastupitelné.

Single provedení

Páska, která svítí jednobarevně, má dva připojovací kontakty. Dbejte, abyste připojili plus k plus kontaktu na pásce (a minus na minus). Plus bývá obvykle červený kablík, minus je černý, ale nemusí to platit vždy. Pro zapojení stačí zdroj a vypínač, oboje může být pevně zabudované. Lze při tom využít i stmívání 0–100 %, změnu barevného tónu světla nebo pohybové čidlo. Pro dálkové ovládání potřebujete ještě řídicí jednotku (přijímač) a přenosný ovladač.

Pro více barev

Abyste mohli měnit barvu světla, musí to umět nejen diody na pásce, ale také řídicí jednotka. Páska má tudíž čtyři kontakty: plus, R, G a B. Na ně připojte i kablíky označené stejnými písmeny. Tyto sestavy mohou mít nejjednodušší provedení (mění barvy, mají pevný přepínač), nebo být propracovanější, například měnit barevný tón světla, střídat barvy světla, případně časovat zapnutí a vypnutí a další.

Barevný tón světla

Na jednobarevných páskách bývá zpravidla bílá, a to teplá (2700 K jako žárovka), denní chladná (3000–5000 K) nebo denní studená (nad 5000 K), mohou ovšem svítit žlutě, oranžově i jinak. Každá dioda na barevné pásce umí červenou (R), zelenou (G) a modrou (B) a jejich „mícháním“ vytvoří jakoukoliv jinou barvu. I bílou. Jenže ta může být jen ve studené bílé čili poněkud domodra. Proto se prodávají i pásky, které mají vedle RGB diod ještě navíc bílé (W) – a opět ve výběru teplá až studená. Existují i RGBW diody.

Jak intenzivně svítí?

Dnes prodávané pásky mají solidní parametry, než si některou vyberete, promyslete, k jakým účelům ji potřebujete. Hlavní patrně bude intenzita světla, takzvaný světelný tok, který se uvádí v lumenech (lm). Pro pásky platí počet lumenů na jeden metr délky, a protože i metrové pásky lze ještě zmenšovat, dělte i údaje o světelném toku.

Jako samolepky

Když chcete například páskou osvětlit porcelán ve vitríně, nepotřebujete bůhvíjaké světlo, proto sáhněte po nižším počtu lumenů (celkově do 360 lm). Páska může být samolepicí a připevníte ji přímo na dřevo skříňky přesně tak, jak potřebujete. Jen vyřešte, kam skrýt kablíky. Má totiž i nižší příkon. V tomto případě nepotřebujete výkonnější zdroj, ten má i nižší tepelné ztráty (nebude se tedy příliš zahřívat).

V hliníkových krytech

Chcete-li naopak páskami osvětlit pracovní prostor kuchyňské linky, sáhněte po výkonnějších. Pro začátek pomůže hrubý odhad vycházející z toho, že svit stowattové žárovky je téměř totéž co ledka o 1520 lumenech. Takové pásky se prodávají, například 1100 lm při 12 W (5 m) nebo 2100 lm při 20 W (5 m), a k dokonalému osvětlení stačí dvě nebo tři.

Jenže se musí chladit. Proto přikupte i hliníkový kryt a pásku do něj zasuňte. Kryty jsou vlastně U profily uzavřené průsvitnou stranou, obvykle plastovou, a na nábytek (nebo kamkoliv jinam) se lepí či přišroubovávají. Výkonnější pásky se tedy zahřívají, nejde však o to, že by dřevo poškodily. Kryty slouží k odvodu tepla, čímž diodám vytvářejí optimální podmínky pro provoz, mimo jiné pak i déle vydrží. U kuchyňské linky se díky krytu na pásku nechtěně nedostane voda.

Aby se spoje nevytrhly

Tohle je praktická poznámka: prodávají se spojky, do nichž nasunete kablíky i tu část pásky, kde jsou kontakty. Jestliže se rozhodnete pro pájení, opatřete si krytky nebo na spoj nasuňte smršťovací bužírku, kterou nahřejete nad plamenem, aby k němu přilnula.

Dvanáct voltů do bytu

Pásky potřebují zdroj, řečeno postaru transformátor, který střídavých síťových 230 V převede na stejnosměrných 12 V. Zdroj obvykle skryjete, ale neměli byste ho někam zcela uzavírat, abyste nezamezili přirozenému ochlazování. Dvanáct voltů je celkem bezpečné napětí, pokud pásky správně připojíte.

Ještě řešte takzvanou třídu krytí (IP). Některé pásky jsou určené výhradně do suchých prostor (IP20), kdy na ně nesmíte ani stříknout vodu, kdežto voděodolné (IP65) snesou občas tryskající vodu a vodotěsné (IP68) můžete provozovat i pod vodou, protože jsou celé zalité v průhledném plastu. Připojování je složitější, obnažené kontakty musíte nakonec také zalít do plastu.

Vyrábějí se i pásky 24 V, dokonce i 230 V, ale ty jsou spíš určené do komerčních prostor.

Trochu počítání

Na páskách se uvádí příkon na metr délky, podle toho vybírejte zdroj. Příklad: když instalujete 5 m dlouhou pásku, kde je uvedeno 6 W/m, musíte ji zapojit do zdroje o výkonu nejméně 33 W (počítá se 5 x 6 a něco navíc, zpravidla 10 % z výsledku). Prodávají se i kratší pásky, ale 5 m je obvykle na cívce. Má to smysl, protože tuto délku lze napájet na jedno připojení. Chcete–li mít světlo delší, musíte k dalšímu pětimetrovému úseku přivést znovu energii – buď ze stejného, ale silnějšího zdroje, nebo z dalšího zdroje.

