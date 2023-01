Zdroj: shutterstock.com

Milujete zahradničení? Pak pro vás máme dobrou zprávu. I v lednu budete mít na své zahradě co dělat. A něco dokonce z pohodlí svého domova. Do jakých prací se můžete pustit?

Ještě před tím, než začne sezona, byste si měli rozmyslet a naplánovat, co budete či nebudete na své zahradě v dalším roce dělat. Rozhodnout se můžete podle toho, jak a co se vám dařilo loni. Můžete se rozhodnout pro vybudování skleníku, vytvoření nových záhonů, ale i skalky. Rovněž se můžete pustit do shromažďování potřebných materiálů, jako jsou hlízy, semena či cibule.

Leden na zahradě Autor: shutterstock.com

Předpěstujte si jarní zeleninu

Ve vyhřátém skleníku připravte půdu pro výsev a výsadbu zeleniny. Začněte s předpěstováním zeleniny k jarnímu rychlení. Překontrolujte osivo z loňského roku a případně dokupte zásoby nové. U osiva, které skladujete, proveďte zkoušku klíčivosti.

Podívejte se, jak a jaké druhy zeleniny se mají nejdříve vysévat:

Zkontrolujte uskladněnou úrodu

Nezapomínejte na pravidelnou kontrolu uskladněného ovoce se zeleninou. Všechny nahnilé či jinak poškozené kusy vyhazujte, jinak by mohlo dojít k znehodnocení veškeré úrody. Nezapomínejte zkontrolovat také uložené hlízy jiřin a mečíků.

Vysévejte letničky

V lednu můžete vysévat některé letničky, zejména ty s dlouhou dobou vzcházení. Patří mezi ně begonie stálekvetoucí, lobelka a petúnie. Výsevy provádějte co nejblíž u okna a v teple, ideálních je alespoň 22 °C. Pobyt poblíž okna je nutný zejména proto, že jsou dny ještě stále krátké.

Pečujte o stromy

Na zahradě byste měli pečovat také o stromy. Opravte podpěry větví a chrániče na kmenech stromů. V případě, že napadne sníh, podepřete tenké větve mladých stromků latěmi do tvaru písmene X.

Sklízejte zeleninu

Zeleninu, která vám zůstala v záhonu, postupně sklízejte – růžičkovou kapustu, kadeřávek, ale i kořenovou zeleninu.

Zdroj: zahradkarskaporadna.cz, zahrada-centrum.cz