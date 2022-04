Zdroj: Shutterstock

Optimální uchování chlazených potravin se stále zdokonaluje, aby si nakoupené suroviny déle zachovaly čerstvost, původní aroma a chuť. Také přibyly funkce a možnosti, které s ukládáním potravin přímo nesouvisí, ale usnadní vám chod domácnosti.

Šťavnaté ovoce a zelenina

Zásuvka s vyšší vlhkostí, kde je možné skladovat ovoce a zeleninu i několik dní "bez ztráty květinky", není úplnou novinkou, nicméně moderní přístroje tuhle funkci dotáhly k dokonalosti. U zásuvek na ovoce a zeleninu najdete prostor s opravdu vysokou vzdušnou vlhkostí, která často dosahuje až 90 procent. Zajistí ji například organické membrány, přičemž ale stále umožňují volný oběh chladného vzduchu ve vnitřním prostoru chladničky.

Každý úložný box na zeleninu či ovoce VitaFresh Plus má vlastní regulaci vlhkosti. Nad nimi je takzvaná suchá zóna s nízkým stupněm vlhkosti, ideální pro uložení masa a ryb. Autor: Bosch

Kam se sýry a uzeninami

Speciální zásuvka, v níž je naopak vlhkost vzduchu nízká, je určená pro dlouhodobé skladování mléčných výrobků a uzenin. Aby si tyto potraviny zachovaly co nejdéle své aroma a neplesnivěly, pohybuje se vlhkost vzduchu v této zóně většinou kolem 45 procent. Mnohé modely chladniček navíc nabízí možnost nastavení vlhkosti, takže zónu můžete využít i pro jiné suroviny.

Dokonalá distribuce chladu

Chladničky jsou vybavené také technologiemi prostorového chlazení, které dokážou přesně uchovat teplotu a vlhkost v jednotlivých částech vnitřního prostoru. Někdy to zajišťuje tzv. mikroventilace, malé průduchy umístěné v úrovních jednotlivých poliček, které se postarají o rovnoměrnější proudění vzduchu, aniž by docházelo ke kolísání teplot a k mísení pachů. To je totiž zásadní pro uchování chuti i vůně skladovaného jídla. Pokud chladničku otevřete, systém se sám postará o rychlé obnovení optimální teploty.

Chladničky s funkcí AdaptTech si po několika dnech zapamatují vaše návyky a samy sníží teplotu ještě dřív, než otevřete dvířka. Autor: Cz.gorenje.com

Z chladničky mraznička, a naopak

Tato vychytávka se u různých značek nazývá jinak, ale vždy označuje prostor, ve kterém lze nastavit různou úroveň teploty v závislosti na vašich aktuálních skladovacích potřebách. Protože tu můžete libovolně měnit teplotu v rozmezí asi od -18 °C až do +7 °C, lze zónu využít jako chladničku, mrazničku nebo třeba místo pro pomalé a šetrné rozmrazování, při němž dochází k zachování struktury a živin v potravinách.

Flexibilita a čistý vzduch

Výrobci domácích spotřebičů se zaměřili také na flexibilitu vnitřního uspořádání, což umožňuje přizpůsobit prostor chladniček aktuálním potřebám a přeskládat si vyjímatelné přihrádky a boxy, jak vám to vyhovuje, nebo je dát zcela pryč.

Vítané řešení nabízejí i antibakteriální technologie, jež používají k ochraně vnitřního prostoru chladničky ultrafialové světlo. Právě to dokáže eliminovat škodlivé mikroorganismy cirkulující ve vzduchu v ledničce a zabrání i jejich rozmnožování.

Praktický dávkovač vody

Dali byste si sklenici dokonale vychlazené vody nebo potřebujete do svého nápoje kostky ledu? Pak se vám bude hodit chladnička s dávkovačem, který je napojený na několikalitrový integrovaný zásobník umístěný ve vnitřním chladicím prostoru, takže váš domácí bar ani nebude nutné připojovat na vodovodní řad.

Něco navíc

Nemusíte chladničku otevírat pokaždé, když chcete zjistit, co všechno je uvnitř. Její obsah se zobrazí přímo na displeji ve dveřích. K tomu spotřebič využívá zabudovaný dotykový LCD displej a vnitřní fotoaparáty. Speciální funkcí využívající tento displej je integrace s recepty, které si můžete vyhledat na dvířkách chladničky a případné chybějící suroviny přidat na nákupní seznam. Díky propojení s chytrým telefonem pak budete mít seznam kdykoli po ruce, třeba v obchodě během nakupování (stačí zapnout příslušnou aplikaci). Funkce „správce lednice“ vám zase prozradí datum expirace jednotlivých potravin. A díky propojení přes Bluetooth a Wi-fi si během vaření můžete přes ledničku i zatelefonovat.

