Základ všeho je vhodná teplota v chladničce, ideál rovná se 4 °C. Kromě špatně nastavené teploty či jejímu kolísání mnoha potravinám škodí také nesprávná vlhkost a světlo. Jak vám s prodlužováním trvanlivosti potravin a omezením jejich plýtvání pomůžou samy ledničky? Různě, podle toho, jak jsou vybavené.

A co můžete udělat vy sami? Lépe vybírat potraviny, které ledničce svěříte. Některé totiž do ní vůbec nepatří:

Nulové zóny, úprava vlhkosti

Máte-li doma lednici starou pomalu dvacet let, budete překvapení. Speciální přihrádka či přihrádky označované jako nulová zóna s teplotou kolem 0 °C a nízkou vlhkostí se hodí hlavně na maso a ryby. Maso od řezníka je vhodné vakuovat, až pak uložit do chladničky. Na ovoce a zeleninu použijte přihrádku, v níž lze regulovat vlhkost (mezi super vychytávky patří i možnost přímého zvlhčování pomocí jemné vodní mlhy z nádobky přímo v zásuvce). A vždycky se hodí přihrádka, která se promění podle vaší potřeby – jednou na maso, jindy na zeleninu či ovoce.

Vakuováním k úsporám

Nejen maso se dá vakuovat, vakuujte i další potraviny, také zbytky uvařených jídel, všem prodloužíte životnost. Potraviny/pokrm je třeba vzduchotěsně uzavřít v sáčcích nebo nádobkách k tomu určených. Proto by měl každý mít vakuovačku, případně tyčový či jiný mixér s funkcí vakuování.

Vakuovačka dokáže prodloužit trvanlivost syrových potravin i uvařených jídel po delší dobu a pomůže zachovat také jejich živiny

Po čertech chytré

Některé ledničky s mrazničkou mají dva samostatné okruhy chlazení a mrazení. Pak potraviny uložené v chladicí části nemůžou být vystavené suchému vzduchu z mrazničky (kterým se jinak běžně ochlazuje prostor v chladničce) a předčasně se nevysušují. A u spotřebičů s technologií MultiAirFlow už netřeba přemýšlet, kam potraviny uložit z pohledu vhodné teploty, ta je všude stejná. Neboli zde neplatí, že ve spodní části je nejchladněji a nahoře nejtepleji.

Ale to stále není všechno. Prodávají se i chladničky, které si po několika dnech používání zapamatují, kdy je nejčastěji otevíráte. A právě v této době dokážou pár vteřin před otevřením dvířek snížit teplotu asi o 1 až 2 stupně. „Potraviny zůstanou ušetřené teplotních šoků, ovoce i zelenina vydrží déle čerstvé a udrží si své nutriční vlastnosti včetně vitaminů,“ říká Jana Neuszerová z Gorenje. Když se teplotní výkyvy co nejvíce eliminují, potraviny se nebudou předčasně kazit.

Pozor na ovoce a zeleninu

Mnoho lidí stále dává do lednice potraviny tak, jak je koupili, v neprodyšných obalech, typicky jde o zeleninu a ovoce (nezaměňujte s vakuováním potravin). Což je velká chyba. Pozor i na to, že do lednice nepatří například banány, citrusy ani brambory. Ke zvážení jsou rajčata, okurky, papriky a lilky - pokud je chcete dávat do chladničky, pak do zásuvek s regulací teploty a vlhkosti. Některé druhy jako brokolice či špenát raději uchovávejte odděleně, abyste zabránili uvolňování etylenu. Ten podobně jako světlo může vést ke ztrátě vitaminů, proto u nich má smysl ukládat je v textilních sáčcích. A kdy do chladničky dávat „problematické“ ovoce či zeleninu? Když jsou načaté, tedy banán rozpůlený, rajče rozkrojené...

Kamera a aplikace

Některé chladničky jsou vybavené kamerami, abyste se v obchodě mohli přes aplikaci podívat, co vše máte v lednici uložené. A nekupovali něco zbytečně. Také se prodává bezdrátová kamera, kterou lze použít rovněž ke staršímu typu chladničky.

Aplikace v mobilu určené k propojení s chladničkou se opravdu hodí. Kromě monitorování obsahu chladničky můžou například hlídat expirace potravin či doporučit jejich správné skladování, nabídnout recept ze surovin uložených v ledničce, upravit parametry chlazení a mnoho dalšího.

Ledničko, otevři se!

Ještě jich u nás není tolik, ale už existují – chytré chladničky, které se samy otevřou. Nemusíte jim zpívat ani před nimi tleskat rukama, stačí propojení s chytrou technologií a hlasovou asistentkou. Což se hodí, když máte plné ruce jídla. Tím opět snižujete zbytečně dlouhé otevírání dvířek a nežádoucí změnu prostředí v chladničce.

