Zdroj: Shutterstock

Nejslavnější maďarský salám se vyrábí už od 19. století a vyváží se do celého světa. Tradovalo se, že za jeho charakteristickou chutí stojí oslí maso, ve skutečnosti je to ale úplně jinak.

Delikátní salám s nezaměnitelnou chutí a vůní patří ke klenotům maďarské gastronomie a mezi uzeninami má výsadní postavení. Jeho domovem je známé město Szeged a autorem receptury je uzenář Márk Pick. V roce 1869 se rozhodl vyrobit vlastní verzi italského salámu, který byl v té době v Maďarsku velmi populární. Úspěch se dostavil rychle a nový salám v oblibě rychle předčil svůj zahraniční vzor.

Jak se vyrábí?

Nejdůležitější ingrediencí uherského salámu je samozřejmě maso. Nikoliv však oslí, jak se spousty lidí mylně domnívá, ale vepřové. A ne ledajaké. Pro výrobu se používá výhradně maso ze speciálního plemene mangalica. Jedná se vepře s dlouhou srstí, kteří na první pohled působí jako kříženec prasete a ovce. Zvířata žijí ve volném výběhu na pastvinách v okolí Szegedu, a díky tomu je jejich maso optimálně prorostlé tukem, což dodává salámu charakteristickou chuť. Během výroby se maso nemele, ale seká speciálními noži, aby si zachovalo požadovanou strukturu. Zásadní je také směs koření, kterou se maso ochucuje – její složení je však z pochopitelných důvodů přísně tajné.



Zimní salám

Až do 50. let 20. století se uherský salám vyráběl pouze od října do března, aby bylo možné během zrání udržet stálou teplotu a správnou vlhkost vzduchu. Odtud také získal svůj maďarský název – téliszsalámi neboli zimní salám. Připravené šišky se nejdříve udí na bukovém dřevě a následně zrají ve speciálních komorách, kde se na nich vytvoří typický bílý povrch ze 17 druhů ušlechtilých plísní. Salámy se pravidelně kartáčují, aby vrstva byla rovnoměrná. Po 90 dnech zrání je salám zabalen a vydává se na cestu k zákazníkům.

Neotevřený salám nemusíte skladovat v lednici, stačí místo bez přístupu světla s maximální teplotou do 20 ºC, kde vydrží až tři měsíce. Nejlépe si ho vychutnáte při pokojové teplotě, kdy se nejlépe rozvine jeho chuť a aroma. Skvělý je nejen jako chuťovka k pivu a vínu, ale i na obloženém pečivu, v sendvičích, pomazánkách nebo masových roládách.

