Než začnete s přikrmováním zvěře, můžete si zjistit, pod jaký myslivecký spolek spadá váš region. O krmení zvěře se v zimě totiž starají myslivci, kteří vám rádi poradí, které krmivo jim schází a kde by se jim vaše pomoc nejvíce hodila.

Jaké krmivo je nejvhodnější?

Myslivci rozdělují krmivo pro zvěř do tří kategorií: objemné, jadrné a dužnaté. Mezi objemné krmivo patří byliny a traviny, jako je seno, sláma či sušené maliní. Je to nejpřirozenější potrava pro veškerou zvěř, protože je bohatá na živiny a nezatěžuje trávicí trakt.

Jadrné krmivo je spíše doplněk k tomu objemnému. Pokud ale zvolíte špatné dávkování nebo druh, můžete tím zapříčinit trávicí potíže a v horším případě i úhyn. Nejvhodnější je oves. Ostatní obiloviny způsobují lesní zvěři výše zmíněné problémy. Další vhodné jadrné krmivo je kukuřice, žaludy a hrách. Pozor si ale dejte na množství žaludů. Obsahují totiž saponiny, které jsou ve větším množství jedovaté.

Dužnaté krmivo je ovoce a zelenina. Ze zeleniny je nejvhodnější mrkev, brambory a řepa. Z ovoce to jsou především hrušky, jablka, meruňky, švestky či špendlíky.

Sůl nad zlato

Zapomenout bychom neměli ani na sůl, která je pro zvířata v zimě velmi důležitým zdrojem chlóru a sodíku. K dostání je ve formě kamenné soli či pasty, která se namaže například na pařez nebo kmen stromu, kde zatvrdne.

Pečivo

Lesní zvěř můžete krmit i pečivem. Ale platí zde pravidla, která je nutné dodržovat. Pečivo podávejte zvířatům vždy řádně vysušené, nesolené, nekmínované, bez náplní a nikdy plesnivé! Pečivem zvěř krmte, až když jsou opravdu tuhé mrazy. V případě oblevy by do sebe totiž pečivo mohlo vsáknout vlhkost, což by zvěři způsobilo trávicí potíže, které vedou k vyčerpání organismu a následnému úmrtí.

